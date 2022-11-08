Новый год можно отметить не только дома, но и на свежем воздухе. Праздничные выступления от артистов ждут уральцев как в городе, так и на турбазах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год каждый привык отмечать по-своему. Кому-то жизненно необходимо быть дома со всей своей семьей, кто-то любит слушать бой курантов на светском вечере, кто-то – отрываться на танцполе. Одни улетают встречать новый календарный год в теплые страны, а другие встречают главный зимний праздник на природе. Для тех, кто озаботился вопросом, где отметить Новый год на базе в Свердловской области, наш список интересных туристических точек.

Турбазы Свердловской области - где отметить Новый год 2023

Отметить Новый год на турбазе в Верхней Пышме и пригороде Екатеринбурга

Загородный комплекс «Солнечный остров»

В 30 километров от Екатеринбурга находится комплекс «Солнечный остров». Его территория заняла 23 га на берегу речи Мостовая с собственным пирсом. Развлекательная программа рассчитана на три дня: с 31.12 по 2.01. Удобно ехать с семьей, так как для детей подготовлена отдельная увлекательная программа. Взрослые развлечения тоже запланированы, к примеру, алкогольная игра «Двигай шот». Ведущий проведет с гостями базы все три дня.

Завтраки в формате «шведский стол», в ночь на 1 января запланирован новогодний банкет. 1 января предусмотрен поздний завтрак, катание на собачьих упряжках, творческие мастер-классы, развлекательная программа за праздничным ужином. В дни праздников гостям доступны и прокат лыж, коньков, бубликов, баня, сауна, беседки для шашлыков.

Адрес: поселок Верхняя Сысерть, ул. Садовая, 2Л.

Цена: номера категории «Стандарт» от 39 000 рублей

Телефон: +7 (982) 604-74-44

Отметить Новый год на турбазе в Сысерти

Гостевой дом в Villa Bogema

Гостевой дом приглашает фирмы на новогодние корпоративы. На вилле можно разместить до 45 человек. Для вас банкетный зал, мангальная зона, хама с бассейном и русская баня. Праздник можно провести в банкетном зале, а отдохнуть небольшой группой, играя в бильярд. Бронь можно заказать на мероприятие с 15 декабря.

Стоимость: 85 000 рублей за корпоратив.

Адрес: Свердловская область, п. Верхняя Сысерть, ул. Садовая 2Л

Телефон: +7 (982) 604-74-44

Отметить Новый год на турбазе на озере Таватуй

Загородный отель «Солнечный берег»

Новогодний банкет пройдет в стилистике одной из самых загадочных сказок детства — «Алиса в стране чудес». Гостей ждут новогодний банкет (питание и алкоголь включены в стоимость), насыщенная шоу-программа, фотосъемка с героями новогодней ночи от профессионального фотографа. Ночью банкет переходит в новогоднюю вечеринку с праздничным салютом. Для детей подготовлена программа от аниматора со сладкими подарками.

В дни праздников постояльцы отеля могут посещать бассейн, сауну, пользоваться зимним инвентарем, ледяной горкой, катком.

Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Таватуй, ул. Ясная, 1

Телефон: 8 (912) 045-88-35.

Отметить Новый год на турбазе в пригороде Первоуральска

Турбаза «Чусовая»

На турбазе можно заказать и отдельные коттеджи, и в номерах. На территории «Чусовой» есть бассейн с подогревом, спа и термы, баня. Для гостей есть контактный зоопарк, где интересно провести время с детьми.

Адрес: Свердловская обл. г. Первоуральск, село Слобода, ул.Турбаза Чусовая, д.6Б стр.1

Телефон: 8 912 123 99 40

Цена: номера от 15000, коттеджи от 30000

Отметить Новый год на турбазе в Первоуральске

База отдыха «Хрустальная»

Для тех, кто решил провести Новый год дома, но хотел бы отдохнуть на каникулах и за городом, был придуман праздничный тур на базе «Хрустальная». Доступно два трехдневных тура: со 2 января и с 5 января. Гостей комплекса ждет развлекательная программа, проживание и трехразовое питание. Расслабить тело можно с помощью 2-часовой СПА-программы, для гостей доступно безлимитное посещение бассейна. Также в тур входит 2-часовая аренда беседки, прокат лыж и бубликов.

Цена: для одного человека – от 25 000, для четверых – от 56200.

Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, п. ж/д ст. Хрустальная, турбаза "Хрустальная"

Телефон: +7 (343) 351-76-26

Отметить Новый год на турбазе в Заречном

Комплекс «На опушке»

На новогодние праздники можно снять четыре коттеджа, от эконом до VIP-уровня. Можно снять номер. Также есть четыре бани: ядреная баня, баня по белому, баня на опушке, баня с бассейном. Самый главный зимний праздник гости будут отмечать в кафе «На Опушке». Для гостей в зимние каникулы будет доступна аренда квадроциклов, снегоходов, коньков, лыж.

Цена: 15 000 рублей – номер, от 75 000 рублей – коттеджи за 2 суток

Адрес: д. Старые Решёты, ул. Пушкина, 148

Телефон: +7 (950) 204-20-80, +7 (343) 219-00-80

Отметить Новый год на турбазе в Реже

Термы «Баден-Баден»

Компания запустила новогодний тур «НеоНОВЫЙ ГОД». 31 декабря в термах начнется неоновая вечеринка. Гостей ждет лазерное шоу и сказочный театр. Вечером 1 января запланирована «Опохмел party» с развлекательной программой, выступлениями и мастер-класс по танцам 80-х и 90-х от первого мужского шоу-балета.

Цена: от 30 тысяч рублей на одного по спецпрограмме к Новому году

Адрес: Свердловская область, г. Реж, Ленина, 118.

Телефон: +7 (343) 364-83-94.