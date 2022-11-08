Владимир Меньшов посетил Екатеринбург с гастролями театра Олега Табакова Фото: Ольга ЮШКОВА

Владимир Машков прилетел в Екатеринбург с премьерой спектакля «Ревизор», а также чтобы провести прослушивания в Московскую театральную школу Олега Табакова.

Участники, подавшие заявку на прослушивание, пройдут три отборочных тура, а затем финальный конкурс в Москве.

- Мы набираем школьников после девятого и десятого класса. Самые талантливые из них за наш счет и за счет Московского правительства приедут в Москву, чтобы пройти финальный конкурс. Ребята, показавшие свои возможности остаются с нами на пять лет на полном государственном обеспечении и с первого года начинают работать с профессиональными артистами, - рассказывает Владимир Машков.

По словам Народного артиста России, отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова всегда был и остается очень серьезным.

Театр Олега Табакова впервые гастролирует со спектаклем «Ревизор» Фото: Ольга ЮШКОВА

- Весь курс состоит из 24 человек. Из Екатеринбурга отбор могут пройти три человека, может один, а может и ни одного. Мы ждем осознанных молодых людей, которые не просто придут попробовать себя в профессии, а талантливых ребят, которые действительно хотят связать с ней свою судьбу, - заключает артист.

Прослушивания будут длится три дня - с 11 по 13 ноября. Они пройдут в школе №30. Для того, чтобы на них попасть, необходимо подать заявку на официальном сайте школы Олега Табакова.

Премьера спектакля «Ревизор» пройдет в Екатеринбургском театре юного зрителя 9 и 10 ноября. Владимир Машков сыграет в нем роль Городничего. Роль его супруги исполнит актриса Алена Лаптева, а Хлестакова сыграет молодой и талантливый актер Владислав Миллер.

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