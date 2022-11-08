Валерий неделю лежал на полу больницы с ранением. Фото: предоставил Валерий Ткаченко

28 февраля 2022 года семья Ткаченко уезжала из Волновахи - город на юго-западе Донецкой области. Однако во время отъезда, дорогу им преградили военные ВСУ. Они открыли огонь по автобусу с мирными жителями

- Это был ад… Свекровь ценой своей жизни закрыла меня и мою 10-летнюю дочь. Выстрелом задело и моего сына Валеру, - вспоминает Ольга Ткаченко.

В автобусе выезжали 12 человек. Фото: предоставил Валерий Ткаченко

25-летний парень получил открытую рану головы. Парень чудом выжил, перенес не одну операцию и получил серьезные осложнения. Сейчас он продолжает бороться за жизнь. А помогают ему в этом врачи из Екатеринбурга.

«ЭТО БЫЛ АД…»

Валерий делает неспешные, медленные шаги по беговой дорожке. Его мама Ольга внимательно следит за его движением, заметно волнуется. Женщина собирается с силами, прежде чем рассказать историю спасения сына.

- Я плохо говорю, но понимаю нормально. Я до сих пор не помню буквы, читать не могу. Последние полгода у меня прошли в больницах Донецка, - с трудом говорит Валерий.

Валерий долго не мог разговаривать. Фото: предоставил Валерий Ткаченко

На его голове видны шрамы, которые прикрывают отрастающие волосы. Валерий из семьи железнодорожников. Сам он раньше работал сигналистом, а потом попробовал себя в качестве составителя поездов. Валера вспоминает тот злосчастный день 28 февраля:

- В тот момент в Волновахе уже не было электричества, воды. Все кто мог – эвакуировались. Мы тоже решили уехать туда, где будет безопасно. Точно не помню, когда и как уже все произошло, - собирается с силами и вспоминает Валерий.

Уже 8 месяцев идет борьба за жизнь и здоровье молодого парня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга приходит на помощь сыну. Она бережно передает ему ходунки и помогает спуститься с беговой дорожки. Попутно начинает рассказывать:

- Это был ад… Мы, 28 февраля, сели в частный автобус на двенадцать мест и решили уехать из Волновахи туда, где будет безопаснее. Мы были вшестером: я, мой муж, наши дочь и сын и две бабушки. Военнослужащие ВСУ видели, как мы брали автобус, садились в него. За нами следом выезжали еще два автомобиля с людьми. Нам оставалось метров 20 до поста, когда мы попросили украинских военных пропустить нас, мирных жителей. В ответ по нам начали стрелять в упор из танка. В тот момент все закричали, началась паника. Не помню, сколько снарядов по нам выпустили, но когда мы замолчали, обстрел прекратился, - с дрожью в голосе говорит Ольга.

Валерий перенес две операции. Фото: предоставил Валерий Ткаченко

После этого, по словам женщины, солдаты ВСУ просто сели в свои танки и уехали. Когда настала тишина – Ольга решила выбираться из покореженного автобуса.

- Муж открыл дверь, схватил дочку и бросился бежать. Бежали все. Была паника. Валера был без сознания, у него просто снесло полголовы. Свекровь погибла на месте, снаряд попал ей в спину, а она закрыла своим телом меня и дочку. Все пассажиры были ранены. Люди, которые ехали за нами в машинах, погибли. На улице никого не было, - рассказала Ольга. - Я и наша знакомая Анжела, которая откликнулась на просьбы о помощи, вышла к нам. Мы вместе с ней на покрывале вытащили из автобуса моего Валеру и донесли до соседнего двора. Там на улице мы провели сутки…

Валерий и его мама Ольга не хотят покидать родную Волноваху. Фото: предоставил Валерий Ткаченко

«ПРОЛЕЖАЛ С ОТКРЫТОЙ РАНОЙ НЕДЕЛЮ»

Где на тот момент был муж, и дочка Ольга не знала. Она искала помощи везде, где только можно было, чтобы спасти Валеру, который лежал на земле с открытой раной, из которой хлестала кровь. Ситуация усложнилась тем, что автомобилей в городе почти не осталось.

- На мою просьбу откликнулся сосед. Он привез садовую тележку, мы погрузили Валеру и привезли в больницу. Медсестра и хирург остались в здании, чтобы укрыться от обстрела. Они вместе с пациентами сидели в подвале. Врачи осмотрели голову и нам с Валерой сказали: «Даем два часа. Мы вам не сможем помочь». В итоге Валере поставили капельницу, обработали голову и сделали перевязку. Так он пролежал с открытой раной неделю на матрасе, который постелили на полу. Утром, 7 марта, Военные ДНР пришли в больницу, увидели Валеру и отвезли нас в Донецк, - продолжает Ольга. - Уже, 8 марта, Валере сделали операцию.

Валера добавляет, что первую неделю он был без сознания. Когда очнулся, не понимал, что произошло и не могу говорить. Возможность видеть и слышать появилась только после операции.

- Там же в больнице я воссоединилась с мужем, - уточняет Ольга. - Оказалось, он был очень сильно ранен: вспоротый живот, нога, рука. Муж получил 8 оскольчатых ранений. Дочку в тот момент он оставил другим людям, которые укрывались в подвале. А сам, оказалось, поехал зашиваться.

Тем временем у Валеры начались осложнения. К открытой ране присоединился еще и менингоэнцефалит (воспаление оболочек и вещества головного мозга – Прим.Ред.). Парню удалили металлические осколки, а также часть черепа, которую разбило от удара. Теперь у Валерия установлена металлическая пластина на месте ранения.

- Когда Валера получил ранение, у него опухли руки и ноги, они были каменные. Я уже тогда поняла, что это парализация. Он лежал обездвиженный два месяца. Дальше нас переводили из одной больницы в другую, реабилитации начались. Свой первый шаг он сделал только в мае. Пластику черепа Валере делали в октябре. А уже после этого предложили приехать на реабилитацию в Екатеринбург. Мы решили, что такую возможность упускать нельзя, купили билеты на поезд и приехали сюда, чтобы пройти курс, - отмечает Ольга

В Екатеринбург Валерий и Ольга приехали 31 октября.

«В КЛИНИКЕ ПРОБУДЕТ МЕСЯЦ»

Теперь Валерий Ткаченко – пациент клиники «Реабилитация доктора Волковой». В программе оздоровления у него - капельницы, лечебная физкультура, занятия с логопедом, психологом, обучение быту и другие занятия.

- У Валерия правая сторона тела парализована. Имеются некоторые проблемы с речью. У реабилитологов впереди еще очень много работы. Валерий будет в клинике не меньше месяца, возможно подольше. Помощь ему, как и другим пациентам, получившим увечья в Донбассе, мы оказываем бесплатно. Нам нужны единомышленники, которые готовы вложиться в реабилитационный процесс. Пока мы оказываем помощь, но на сколько еще хватит ресурсов – неизвестно. В настоящий момент в клинике – после ранений проходят реабилитацию 11 человек, - рассказала руководитель клиники Ирина Волкова.

В клинике с Валерием занимаются логопеды, психологи и другие специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Ткаченко на время реабилитации сына уедет обратно в Волноваху. В ближайшее время переезжать она не желает.

- Не хочется все бросать, мы там родились. У нас, конечно, есть родственники в Ростове и других городах. Но если и выезжать, то тогда всем вместе. Да и друзей у нас там полно, без которых жизнь уже не будет прежней, - говорит Ольга Ткаченко. – Солдаты ВСУ не щадили никого и ничего. За пару дней начала спецоперации было – 85% разрушений. Но уже отстраивают город. То, что нам пришлось перетереть – страшно. Но, когда я смотрю на Валеру, и вижу результаты, то понимаю, что вместе мы справимся и все переживем.

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