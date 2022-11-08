Митрополит Евгений рассказал о своем отношении к гаджетам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 8 ноября 2022 года выступает в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm]. Прямая трансляция выступления – на сайте «КП-Екатеринбург».

Глава митрополии рассказывает о том, нужна ли начальная военная подготовка в школах, стоит ли запрещать гаджеты и как относиться ко Дню святого Валентина и Хэллоуину.

Первый вопрос коснулся виртуальной реальности, которая захватывает современный мир.

- Такая проблема есть. Я не знаю сегодня человека, который бы о ней не говорил о том, что люди вросли в гаджеты. Это создает достаточно много препятствий для нормальной обычной человеческой жизни. Я бы так, как пользователь многих гаджетов, охарактеризовал проблему. С одной стороны, мы не может откатиться на 50-100 лет назад, и сказать: давайте будем жить как раньше, сейчас мы все гаджеты отберем, сожжем, отключим. Это часть нашей жизни. Вопрос в том, чтобы эта часть жизни не заменяла нам настоящую жизнь, - рассказывает митрополит Евгений.