На борту 96 пассажиров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейс WZ-4202 авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в салоне произошла разгерметизация. Вечером 7 ноября борт вылетел из Стамбула в Екатеринбург.

- Вылет был произведен в 20:14. В Екатеринбург самолет прибудет в 06:30 по местному времени, - сообщили в авиакомпании.

Информация о задержке и вынужденной посадке в Сочи появилась и на онлайн-табло аэропорта Кольцово. В аэропорту Сочи отметили, что самолет благополучно приземлился в 23:04 по местному времени.

Пока на сайте Кольцово не обновилась информация о прибытии самолета. Фото: онлайн-табло аэропорта

По предварительной информации, на борту 96 пассажиров и четыре члена экипажа.

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