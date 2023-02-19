Поддерживающая СВО пенсионерка вдохновила стоматолога из Нижнего Тагила на подарок

Стоматолог делает добро тагильчанам не впервые. Фото: соцсети

В Нижнем Тагиле стоматолог подарил процедуру пенсионерке, поддерживающей спецоперацию. Улугбек Назаров, известный жителям Вагонки как Дмитрий Романович, не перестает удивлять своими поступками. Мужчина бывало поддержит многодетных мам, ветеранов и стариков в том числе. В этот раз он сделал и подарил женщине съемный протез. О том, почему Улугбек Назаров провел благотворительную процедуру, он рассказал «КП-Екатеринбург».

Еще в 2000-х Дмитрий Романович решился на переезд из Узбекистана в Россию. Поначалу он работал в муниципальных стоматологиях, а потом открыл свой кабинет. При этом, он часто помогал пожилым людям, а также выпускникам из интернатов решить их стоматологические проблемы. В общем, не единожды поддерживал тагильчан.

- Эта бабушка ко мне на прием пришла впервые. Она сама не тагильчанка. Меня поразило, что она вся такая хрупкая, в свой 71 год пришла на прием ко мне с сумочкой. А на ней я увидел эмблему Z и меня это очень тронуло. Я стал ее спрашивать, служит ли кто-то в ее семье. Она ответила, что никто не мобилизован, но ребятами она гордится, - рассказал стоматолог Дмитрий.

У бабушки была обычная сумка, но зато украшенная Z символом. Фото: предоставил Улугбек Назаров

Для женщины стоматолог сделал пластмассовый пластинчатый протез. По окончании процедуры женщина хотела расплатиться за процедуру, которая стоила более 5 тысяч рублей.

- Я сказал, что денег мне не нужно, и я дарю ей процедуру. Она действительно меня вдохновила тем, что она такая стойкая и поддерживает спецоперацию. Я сам с начала спецоперации поддерживаю наших. Они защищают наш народ, меня, моих детей. Мне не до пиара, так как я уже немолодой, скоро 50 лет стукнет, - смеется специалист. - Просто хочу дарить людям радость. Бабушка повторно сказала, что оплатит процедуру, но я ей вновь сказал, что мне ничего не нужно. На следующий день, эта же пациентка одарила меня соленьями всякими, что было не менее трогательно.

Не исключено, что свою добрую традицию помогать свердловчанам специалист продолжит.

- Хотел сфотографировать эту женщину, но она отказалась. Я поступил, как обычный гражданин России. Если на прием ко мне придет человек, у которого родные участвуют в спецоперации – то я помогу также им. Проведу бесплатно все манипуляции, кроме имплантации. Единственное, пациент должен принести справку из военкомата, что их родственник мобилизован, - объясняет Дмитрий.

Ранее, мобилизованный свердловчанин помог многодетной семье купить инвалидную коляску для их ребенка с ДЦП. А в Камышлове жителей тронул поступок пятилетнего мальчика Севы, который опустошил копилку, чтобы поздравить мобилизованных.

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