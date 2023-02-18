Полиция добилась ареста горе-кавалера на время следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовным делом обернулись отношения с 18-летней студенткой для парня из Каменска-Уральского. Стараясь подарить первокурснице «красивую» жизнь он воровал деньги, которые девушке давала бабушка. Пара жила в Екатеринбурге на улице Сурикова, а наличку хранили в гардеробной.

Кавалер задаривал девушку подарками, а та даже не подозревала, что живет с вором. 20-летний аферист говорил, что хорошо зарабатывает. Но когда деньги стали кончаться, украл золотое кольцо и сдал в ломбард.

- В конце января девушка нашла в вещах сожителя залоговый билет из ломбарда на пропавшее ювелирное украшение. После этого заявительница решила проверить и деньги, спрятанные в гардеробе. Обнаружив их отсутствие, она обратилась в полицию, - пояснили в УМВД по Екатеринбургу.

Парень сразу же признал вину. Мол, сначала воровал деньги. А уже потом решился на кражу кольца. Ведь они с девушкой так «привыкли к обеспеченной жизни». Общий ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 УК «Кража в крупном размере». На время следствия его отправили в СИЗО.

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