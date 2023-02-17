«Стану рэпером, открою фонд»: студент из Гвинеи приехал в Екатеринбург и начал помогать мобилизованным

Исмаил переехал в Екатеринбург пять лет назад. Фото: Соцсети Исмаила

Морозным днем в центре Екатеринбурга прогуливается парень в легкой куртке и светло-голубых джинсах. На ногах у него кроссовки, а руки без перчаток. Это Исмаил родом из Гвинеи. Горячий афроамериканец живет на суровом Урале уже пять лет из своих 28-ми. С первых месяцев жизни здесь он начал помогать людям.

Сейчас Исмаил, среди близких друзей Исмо, прекрасно знает русский язык, он полюбил Екатеринбург и регулярно помогает мобилизованным бойцам, детям из школ-интернатов и детских домов.

НА УРАЛ С ДРУГОГО КОНТИНЕНТА РАДИ ЗНАНИЙ

Исмаил приехал в морозный край ради образования. Поступить в Уральский федеральный университет было не просто, но он все-таки попал в сотню счастливчиков.

- В Гвинее был организован конкурс для студентов, чтобы приехать сюда и учиться. Могу сказать, что минимум тысяча человек со всей страны приехали, чтобы принять участие в конкурсе. В итоге, сто участников приехали в Россию и теперь мы учимся все в разных городах, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Исмаил.

Парень поступил на факультет таможенного дела. Говорит, что эта специальность напоминает ему места, где он жил, когда был совсем маленьким. С самого начала обучение в уральском вузе Исмаилу давалось крайне тяжело.

- Сейчас уже намного лучше себя чувствую. Когда мы только приехали, у нас был языковой барьер, мы ничего не знали и ничего не понимали. Но мы пытались что-то делать, постепенно освоились, - пожимает плечами гвинеец.

Исмаил помогает детям и пишет песни Фото: Алексей БУЛАТОВ

К Екатеринбургу молодой человек привык тоже далеко не сразу. Тут и холодно, и зимой темнеет рано. Казалось, что здесь скучно, а люди закрытые и угрюмые. Но это было лишь первым впечатлением: со временем нашлись люди, близкие по духу, да и город стал менее недружелюбен, за пять лет похорошел, говорит Исмаил.

«ПРОДОЛЖАЮ ДЕЛО ОТЦА»

Среди близких друзей появилась Анна, именно она помогла студенту приобщиться к благотворительности здесь, на Урале. А началось все задолго до переезда.

- Все, что я сейчас делаю, начинал я не тут. Я давно помогаю людям. Когда я родился, я видел, как мой отец всегда помогал нуждающимся на моей родине. Он каждую пятницу уезжал на машине с гуманитарной помощью. Его нет в живых уже около трех лет. Я знаю, что он точно в раю, но я хочу, чтобы он мной гордился, поэтому я продолжаю его дело здесь, - делится, углубляясь в воспоминания, Исмаил.

Парень сумел выучить русский язык с нуля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начинать участвовать в программах благотворительности с нуля, не зная ничего о том месте, где живешь – трудно. Поэтому Исмо начал с малого: находил посты, где люди собирали деньги на лечение или другие срочные нужды. По возможности переводил суммы.

- Потом от подруги я узнал, что в Екатеринбурге есть детский дом, которому можно помогать. Мне было немного сложно, потому что, как я там объясню, что мне нужно? Куда я пойду? Я не знаю, как на меня отреагируют, я же ни слова не могу сказать. Так и спросил у подруги: «А можно ты сама будешь говорить, а я буду с тобой ходить?», - смеется Исмаил.

План сработал отлично. Анна часто и много помогала своему другу, и в итоге возникла команда. Теперь они вдвоем регулярно собирают детские вещи и все необходимое воспитанникам в детских домах и сами едут с подарками. Все выезды расписаны до конца февраля. Постепенно у Исмаила пропало всякое стеснение по поводу того, что он только учится русскому языку.

- В этом мире есть люди, которые не хотят помогать, а есть те, кто хотят. Вторые в любом случае всегда найдут способ это сделать, и им не помешает ничего, - рассуждает парень.

Когда началась спецоперация на Украине и объявили о частичной мобилизации, то и тут Исмаил в стороне не остался. Гуманитарную помощь, которую он отправляет бойцам в зону СВО, он называет подарками.

- С началом СВО открылось множество фондов. У меня появилось куча возможностей помочь. Я привозил всего понемногу: сахар, крупы, носки, теплые вещи, в общем, все, как и остальные. Сейчас я помогаю и детям, и мобилизованным, когда у меня есть такая возможность, - уточняет Исмаил.

ТВОРЧЕСТВО И СВОЙ ФОНД

Пока что Исмаил вместе со своей подругой помогают детям и военнослужащим через разные фонды. Но в планах у них – свой собственный.

- На самом деле, у меня есть мечта: стать известным исполнителем и запустить одноименный фонд. У нас в стране все популярные артисты так делают, я хочу взять с них пример, но уже тут, в Екатеринбурге, - рассказывает Исмаил.

Студент дает концерты в соседних городах. Фото: соцсети Исмаила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над этой мечтой «уральский гвинеец» работает прямо сейчас. Он пишет собственный альбом, дает концерты в городах Свердловской области.

- В этом альбоме, который я готовлю к весне, я одну песню хочу посвятить детям, к которым езжу в детские дома. Скоро, кстати, у меня будет концерт в соседнем Челябинске. Буду поддерживать людей, которые побороли зависимость от вредных привычек, - говорит Исмаил.

Он рассказывает, что совмещать все свои занятия с учебой сложно. Учится он до позднего вечера, в перерывах работает над своей музыкой, а в выходные его непременно ждут ребята из интернатов. Исмаил и до сих пор часто сталкивается с вопросом, а зачем он все это делает. Отвечает скромно: просто есть такие люди, которым это нужно.