Бизнесвумен из Екатеринбурга надели прозрачные платья ради провокационной фотосессии

Съемку провели в «Немузея мусора». Платье из полиэтилена особенно заинтриговало посетителей. Фото: Алексей Шаклеин

Уральские красотки устроили горячую фотосессию в платьях из полиэтилена. Автором проекта стала известная сексолог из Екатеринбурга Анастасия Ахмадишина. Площадкой для съемки стал популярный среди уральцев «Немузей мусор», а яркие образы создавались на месте из полиэтилена, старых газет и мешков для мусора.

В проекте снялись топовые стилисты Елена Петрова и Наталья Березина и бизнес-вумен Галина Белых. Фото: Алексей Шаклеин

- Тонны мусора ежедневно губят нашу планету. Мы уже не сможем спасти ее и вернуть в прежнее состояние, но в силах каждого из нас относить мусор на переработку и прекратить это безумие. Земля давно молит о помощи, - говорит Анастасия.

Проект назвали «Королевы мусора». Фото: Алексей Шаклеин

Идею Анастасии поддержали Владелица элитного салона красоты в Екатеринбурге Галина Белых, топовые стилисты Наталья Березина и Елена Петрова и фотограф Алексей Шаклеин.

Привлечь внимание красоткам удалось еще во время фотосессии.

Площадкой для съемки стал «Немузей мусора». Фото: Алексей Шаклеин

- Наша съемка длилась полтора часа. Мы не просили закрывать музей от посетителей, так что у нас было много зрителей. Всем было очень любопытно посмотреть на процесс съемки, и особенно на прозрачное платье из полиэтилена, - улыбается Анастасия.

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