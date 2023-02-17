Следователи провели эксперимент по делу о смерти тагильчанина в полицейской машине

Следственный эксперимент провели в присутствии супруги умершего в полицейском уазике Сергея Шамрина. Фото: Юлия Шамрина

В Нижнем Тагиле провели следственный эксперимент по делу о смерти Сергея Шамрина. Мужчина скончался 29 января. В этот день его в нетрезвом виде задержали возле местной психиатрической клиники и погрузили в полицейский уазик головой вниз. Когда мужчину доставили в полицейский участок, он уже был без сознания и умирал. Спасти уральца так и не удалось. Причиной смерти стал перелом шеи.

2 февраля в Дзержинском суде почти на два месяца арестовали 27-летнего лейтенанта Максима Онучина и 22-летнего сержанта Павла Горшкова.

Тагильчанин Сергей Шамрин скончался после того, как его поместили в отсек для задержанных головой вниз. Фото: Юлия Шарина

Сотрудникам полиции предъявили обвинения по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Супруга Сергея надеется, что так и будет.

- Эти нелюди отняли у меня любимого человека. Решили, что, как боги, могут казнить и миловать. Они должны быть наказаны, и пусть им не будет пощады, - говорит Юлия.

17 февраля Следственный комитет по Дзержинскому району провел эксперимент по делу о гибели Сергея Шамрина. Юлия присутствовала на нем в качестве потерпевшей.

Фото отсека полицейской машины, в котором умер тагильчанин. Фото: Юлия Шарина

- Обвиняемые отказались участвовать в этом эксперименте. Я в присутствии следователя показала, как мой муж был задержан. Правда, манекен был 170 сантиметров, хотя муж у меня был почти 190. Когда Сережу затолкали в этот отсек, у него просто не было возможности перевернуться. Я молила полицейских посадить его нормально, но они сказали, что он и сам справится, - говорит Юлия. - Также в следственном комитете будут запрашивать нагрудные камеры. Пока не понятно, были ли они у полицейских. Результаты этой проверки будут рассматривать в дальнейшем расследовании.

По словам Юлии, после смерти Сергея в отсеке для задержанных установили камеры, которых до этого момента в уазике не было.

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