Как быть, если ребенка травят в школе или детском саду

С буллингом в школах сталкиваются дети любого возраста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступило 78 обращений по поводу травли из школ Екатеринбурга, сообщил омбудсмен Игорь Мороков. С 2020 года число жалоб на буллинг выросло на 40 процентов. Особенное беспокойство вызывает и то, что буллинг стали встречать даже в детских садах региона. Учитывая серьезность проблемы, профильные специалисты рассказали, что делать ребенку и его родителям, если тот сталкивается с травлей в школе.

Что делать, если меня буллят и травят

Ситуация буллинга может возникнуть не только в школе. Часто с травлей сталкиваются в семье, дворе, другом детском или подростковом коллективе. Самый главный совет психологов и представителей полиции – не молчать о том, что происходит.

- Важно хоть кому-то рассказать – педагогу, психологу, классному руководителю, подружке. Бывали ситуации, что девочка не могла никому рассказать о проблеме, поделилась только с подругой. Та решила рассказать своей маме. И эта женщина пришла в полицию и сообщила о том, что происходит, ребенок был защищен. Очень важно не молчать, - говорит замначальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина.

- Мы много общаемся со школьниками, во время встреч по буллингу обязательно спрашиваем, расскажут ли они о ситуации родителям. К сожалению, никто не рассматривают возможности обратиться к родителям. Они предпочитают переживать самостоятельно. Но есть психологи, есть горячие линии, важно сказать, что подросток в этот момент не один, - добавляет председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

Если невозможно придумать, с кем поговорить о проблеме, то можно позвонить профессиональному психологу по телефону горячей линии по буллингу 8 800 500-44-14.

Как помочь ребенку при буллинге

Начальник консультативно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач подчеркивает, что влиять на ситуацию можно внутри семьи. Чтобы избежать опасных последствий буллинга, родители должны как можно раньше поддерживать с ребенком доверительные отношения. Начинать выстраивать их в подростковом возрасте уже поздно.

- Нельзя быть равнодушным. Родителям нужно общаться с детьми. С какого возраста? Чем раньше, тем лучше. Не стоит советовать бить в ответ. Также не следует советовать ничего не делать в ответ, потому что такие ситуация связаны с отстаиванием границ, этому нужно учить. Если говорить, ничего не делать – то это надо понимать, что это отстаивание границ. Нужно каждый день спрашивать ребенка о нем, о том, что его волнует, спрашивать, хотел бы он сам о чем-то рассказать. Разговор не должен быть длинным, хватит и 15 минут. Но доверие нужно формировать, - считает психолог.

В сложной ситуации Анна Ткач советует не стыдиться и обращаться за помощью профессиональных психологов. Это касается и самих детей, и их родителей, которым тоже сложно разобраться в ситуации.

Родители также могут инициировать классные часы, встречи с психологами, представителями полиции. Это должен быть не обвинительный разговор, а дискуссия о том, как можно работать вместе, чтобы помочь детям.

- Многие не понимают того, что за травлю будет наказание. Но за каждое противоправное деяние есть наказание. Подростки думают, что раз они несовершеннолетние, ничего не будет. Но если они не достигают возраста привлечения к ответственности, то они в любом случае могут быть помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей или учреждения закрытого типа, где правонарушители могут находиться сроком до трех лет. Думать, что пнул и ничего не будет – неверно. То же самое произошло в Нижнем Тагиле – по итогу «злодейка» была направлена в Центр временного содержания и поставлена учет, где теперь с ней будут работать, - рассказала замначальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина.

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