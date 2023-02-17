В Екатеринбурге возбудили три уголовных дела из-за контрабанды военной формы в США

В Кольцовской таможне рассказали о попытках контрабанды товаров в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцовской таможне сегодня, 17 февраля, рассказали, что чаще всего пассажиры пытались незаконно вывезти в другие страны через аэропорт Екатеринбурга. Всего в 2022 году было возбуждено семь уголовных дел.

- Три было по контрабанде наличных денежных средств. Одно дело - по контрабанде сильнодействующих веществ и три - по контрабанде вооружений, - рассказал первый заместитель начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

В руководстве таможни напомнили, что сейчас запрещено вывозить из России наличную валюту в размере больше 10 тысяч долларов США.

- Правила ввоза валюты не изменились – до 10 тысяч долларов вы можете ввозить без декларирования. Все что свыше – требует обязательного декларирования, - объясняет Михаил Сентяков. – Если свыше 100 тысяч долларов ввозится, то надо предоставить документы, подтверждающие, откуда у вас эти средства.

По контрабанде вооружений в таможне уточнили, что речь идет о товарах военного назначения – униформе и касках, которые обычные физические лица перевозить не имеют права.

- Была попытка отправить посылки с такими товарами в сторону Америки и Европы, - прокомментировал Михаил Сентяков. – По данным грузам был просто предотвращен вывоз. Суды все уже прошли. Виновные наказаны. Товар остался на территории России.