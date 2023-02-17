Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 17 по 19 февраля 2023 года

Синоптики ожидают, что в выходные в Екатеринбурге будет снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Свердловской области становится все более морозной, несмотря на то, что календарная зима вот-вот закончится. Уральские синоптики предполагают, что в некоторых районах региона температура воздуха опустится в ближайшие дни до -30 градусов по Цельсию.

- Ночью 17 февраля в Свердловской области будет по-зимнему холодно. Наиболее низкие температуры ожидаются в восточных районах области, где под влиянием антициклона может похолодать до -30, - отмечает метеоролог Алексей Пулин.

17 февраля в Свердловской области днем будет от -8 до -13, на юго-западе - от -5 до -7 градусов по Цельсию. Погода в Екатеринбурге 17 февраля будет морозной: днем - от -9 до -11 с восточным ветром до 8 метров в секунду. В ночь на 18 февраля в Екатеринбурге похолодает до -18, пройдет небольшой снег.

18 февраля погода в Екатеринбурге станет еще холоднее: днем - от -11 до 14 градусов по Цельсию, небольшой снег; ночью похолодает до -17 градусов. 19 февраля в Екатеринбурге будет снежно, от -11 до -13 градусов по Цельсию, ветер восточный.