Рок-музыканты исполнили свои знаменитые песни Фото: Министерство обороны РФ

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина и солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выступили для военнослужащих Центрального военного округа в зоне СВО.

Вадим Самойлов исполнил ряд своих музыкальных композиций, в том числе легендарную «На Берлин». Юлия Чичерина спела песни «На передовой», «Русские витязи» и другие.

- Это же очень естественно, когда ты поддерживаешь свой народ, свою армию. Тем более в таких суровых условиях, - отметила Юлия Чичерина.

Рок-музыканты считают своим долгом быть на передовой и поддерживают личный состав ЦВО.

- Мы продолжаем традиции военных агитбригад. Это началось в первые месяцы Великой Отечественной войны. На передовую приезжали артисты. Это нормально, это наш гражданский долг. Долг артиста - не получать аплодисменты и купаться в славе. А в том, чтобы поддерживать людей. Делать мир лучше, делать человека лучше, поддерживать людей в сложных ситуациях. Ничего особенного, это наш гражданский долг. Я приезжаю с чувством Родины. С уважением к моим дедам и безмерным уважением к этим солдатам, - рассказал после выступления Вадим Самойлов.

Напомним, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении из плена троих военнослужащих.

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