В полиции раскрыли обстоятельства пропажи 13-летней школьницы на Урале

Девочка убежала из дома после ссоры с мамой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны обстоятельства пропажи 13-летней Евы Чикуновой из поселка Верхнее Дуброво городского округа Заречный. Девочка ушла из дома 16 февраля и не вернулась.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, с просьбой об оказании помощи в розыске дочери 16 февраля в 23:30 обратилась ее мать, 1991 года рождения.

- В тот день около 20:00 по предварительным данным между матерью и дочерью произошел словесный конфликт. Женщина, переживая с кем общается ее ребенок, решила проверить содержимое ее писем в телефоне, что сразу же вызвало столь неадекватную реакцию подростка. Девочка выбежала из дома без верхней одежды и не вернулась. При этом с собой она ничего не взяла, даже сотовый. Ранее подобных поступков она не совершала. На учете в полиции не состоит. Личный состав территориального ОВД поднят по сигналу «сбор». В поисковых мероприятиях задействовано 42 сотрудника полиции из числа сыщиков уголовного розыска, ГИБДД и службы участковых уполномоченных. Представители МВД отрабатывают связи пропавшей школьницы, как среди ее ровесников, так и старше по возрасту. Ребенок воспитывается матерью, - отметил полковник Горелых.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области пообещал своевременно проинформировать общественность о результата поисковых мероприятий.

Напомним, вместе с сотрудниками полиции девочку разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Как указано в ориентировке на поиск, Ева ушла из дома в зимних черных кроссовках, худи темно-синего цвета с капюшоном и джинсы-трубы черного цвета. У школьницы русые волосы по лопатки с розовыми прядями по бокам.

Если вы знаете, где может находиться девочка, сообщите об этом в полицию по номеру 8(34377) 2-10-59 или по телефонам указанным в ориентировке.