Девушка из Екатеринбурга отдала свою куртку пенсионеру, убежавшему из дома из-за деменции

Пожилой человек ушел из дома в пиджаке и тапочках. Фото: Эльвира Мельникова "Вконтакте"/"Моя Сортировка" "Вконтакте"

В Екатеринбурге девушка спасла от холода дедушку, отдав ему свою куртку. Пожилой человек ушел из дома почти раздетым поздним вечером 4 ноября, в метель и холод. Как выяснилось, он болен деменцией, поэтому не смог сразу понять, что с ним произошло.

Пенсионер ушел из дома в одном пиджаке и домашних тапочках. В таком виде он перебирался через трамвайные пути на Старой Сортировке. В это время мимо проходила Эльвира Мельникова, на часах уже было около половины 12-го ночи.

- Я шла домой после работы, увидела, что дедушка переходит через трамвайные пути и падает. Решила подойти и узнать, нужна ли помощь. Очень переживала, что замёрзнет и надела на него свою курточку, вызвала скорую, - рассказывает Эльвира Мельникова в социальных сетях.

Пока Эльвира вместе с замерзшим дедушкой ждали скорую помощь, девушка растирала его руками, чтобы он хотя бы немного согрелся.

- Очень переживала насчет того, чтобы с ним было все хорошо, а его близкие нашлись, - уточняет Эльвира Мельникова.

Врачи благополучно вернули дедушку родным. Фото: группа "Моя Сортировка "Вконтакте"

Родственники пенсионера узнали о случившимся от врачей скорой помощи. Они и рассказали семье пострадавшего, что от обморожения его спасла незнакомка.

- Если бы не эта девушка, мы могли его долго искать и не найти. В прошлый раз его искали восемь часов, и это было летом, - рассказывает родственница убежавшего пенсионера Татьяна Селезнева.

Через социальные сети семья пенсионера начала искать Эльвиру Мельникову. В итоге, девушка нашлась сама. Она вышла на связь с родственниками и рассказала подробно о случившемся. Семья дедушки благополучно встретилась с отзывчивой горожанкой и отблагодарила ее.

Другой неравнодушный житель спас маму с детьми из пожара, но уже в Березовском. На одном из этажей полыхала квартира, от страха Ксения Григорьева не могла пошевелиться, но когда из-за дыма перестало хватать воздуха, неизвестный мужчина вывел семью из огня.

Найти спасителя и отблагодарить помогла случайная фотография. Девушка принялась за поиски героя через социальные сети, им оказался учитель труда в коррекционной школе Березовского.