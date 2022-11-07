В клинике вместе с Инной – 11 человек, которые получили ранения в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тот день, 17 сентября 2022, Инна Зарицкая вышла из дома в Донецке, чтобы оплатить интернет. 20-летняя девушка была в наушниках. Поэтому не услышала звук падающего снаряда. А дальше были: яркий свет, грохот и нестерпимая боль… Осколки разорвавшегося снаряда выбили ей зубы, вонзились в ногу, бок, спину. Один из них, размером с ноготь, повредил спинной мозг. Девушку парализовало на месте. Раненную Инну заметили российские военные. Они оказали девушке первую медицинскую помощь и передали врачам. Уже из Донецка тяжело раненную Инну перевезли в Екатеринбург. Сейчас уральские медики борются за то, чтобы молодая девушка снова смогла ходить.

«ДУМАЛА МНЕ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ»

Сейчас Инна проходит лечение в клинике «Реабилитации доктора Волковой» в Екатеринбурге. Когда мы ее навестили, она впервые смогла самостоятельно пересесть с больничной кровати на инвалидную коляску.

- Я не знаю, смогу ли спуститься. Держите меня, - улыбается Инна.

Инне Зарицкой всего 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Прижмись. Давай, еще чуть-чуть, - помогает ей ее соседка по палате. - Умница! (Женщина бережно поправляет ноги Инны).

- Мне сегодня показали, как это сделать и я пересела. Как же хочется уже поскорее все делать самой, - вздыхает Инна.

В родном Донецке Инна Зарицкая работала школьным секретарем. Училась на заочном отделении в колледже на менеджера предприятий общественного питания.

- В тот день, когда все это произошло, у меня был выходной. Хозяева квартиры, которую я снимала, сказали заключить договор с интернет-провайдером. Я шла по навигатору, до офиса - буквально метров пятьсот, мне оставалось всего лишь обойти здание. Затем был резкий «бах», - рассказывает Инна. - Я ударилась телом, меня ранило, но я не понимала, что происходит. Чувствовала боль, осознала, что не чувствую свои ноги. Подняла голову – вижу, что на улице никого нет. Тогда я подумала, что мне уже никто не поможет. Осознание счастья от того, что я осталась жива, пришло позже.

Инна любит родной Донецк. Фото: соцсети Инны Зарицкой

Она пыталась подняться, но все было тщетно, крохотный кусочек железа впился в спинной мозг и парализовал ее. На ее счастье в этот момент на улице появились российские военнослужащие.

- Молодой человек Андрей Семенов (фамилия изменена - Прим. Ред.) оказал мне первую помощь, успокоил и вызвал скорую. Вокруг были слышны взрывы падающих снарядов, - продолжает Инна. – Врачи определили меня в реанимацию на несколько дней, прооперировали и достали осколок. На следующий день, в палату ко мне пришел Андрей с цветами и фруктами. До сих пор не знаю, как он смог пробраться, потому что ко мне вообще не пускали никаких посетителей. Кстати, мы с Андреем общаемся и сейчас, он всегда мне пишет и подбадривает.

«ПРОГНОЗ ДЛЯ ЖИЗНИ НОРМАЛЬНЫЙ»

В больнице Донецка Инна Зарицкая провела три недели. В это время, руководитель клиники «Реабилитации доктора Волковой» Ирина Волкова получила видео с места обстрела. На записях Ирина увидела Инну. По словам врача, она подняла всех своих знакомых и руководство больниц, чтобы отыскать пациентку и помочь ей.

- Когда я на видео услышала фразу: «Не чувствую ног», то поняла, что ее надо направить к нам. Я через пару часов нашла больницу, где лежала Инна, созвонилась и предложила помощь. Инна пробыла в Донецке 25 дней, ей провели в общей сложности три операции: удалили осколки из спинного мозга, пятки, провели операцию на легких, - рассказывает руководитель клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова.

Ирина Волкова искала пациентку в больницах Донецка через знакомых и давних друзей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Донецка Инну везли три дня. С организацией перелета помогали и Министерство обороны, и Уполномоченные по правам человека в Свердловской области и в ДНР, а также волонтеры. Доставили Инну в уральскую столицу на военном борту.

– Сейчас Инне проводят стандартные реабилитационные процедуры. Прогноз для жизни нормальный, с такими увечьями живут, выходят замуж, работают. У Инны травма на уровне грудных позвонков, с повреждением спинного мозга. Надеемся на ходьбу. В клинике она пробудет около трех месяцев, - говорит Ирина Волкова.

Сейчас в клинике вместе с Инной – 11 человек, которые получили ранения в зоне СВО. Клиника им всем помогает бесплатно.

ХОЧЕТСЯ ДОМОЙ

За время, которое Инна провела в клинике, она нашла себе новых друзей. Однако оставаться на Урале девушка не планирует.

- Хочется домой, я не планировала уезжать из любимого Донецка. Мне не хватает общения со своими донецкими друзьями, но это компенсирует интернет. Не знаю, как в дальнейшем сложится жизнь. Либо я уйду из клиники, либо уеду. Это моя проблема и я ее решу, - говорит Инна.

Инна Зарицкая до сих пор общается со своим спасителем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из родных у Инны остался только брат. С ним Инна поддерживает общение, но признается, что помочь ей он ничем не может.

- Мой папа умер, когда я была маленькой. Мамы не стало в этом феврале. У нее были проблемы со здоровьем. С молодым человеком познакомились летом. Когда я попала в больницу, он очень переживал за меня. А мне на тот момент ради любимого хотелось встать с коляски… Мечтали, что вместе поедем в отпуске к его родным из уголков России, чтобы познакомиться. Но его не стало 30 сентября. Он погиб в ходе боевых действий, эту страшную новость мне рассказали его родственники. Мы с ними до сих пор общаемся, - вздыхает девушка.

У Инны остался только родной брат, но он не может за ней ухаживать. Фото: соцсети Инны Зарицкой

Сейчас у Инны в ежедневном расписании занятия с реабилитологами, лечебная физкультура, обучение быту. А в свободные часы она может взяться за крючок и спицы. За ее историей уже следят сотни екатеринбуржцев, которые передают девушке милые сувениры.

- Мне пишут множество теплых слов поддержки. Ребята, которых я даже сама не знаю, присылают милые вязаные игрушки. Меня это очень трогает. Не знаю, насколько я здесь и каких результатов достигну. Но буду делать все, что от меня зависит, - заключает Инна.

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