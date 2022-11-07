Артистка попросила не сердиться на нее. Фото: социальные сети

Звезда «Уральских пельменей» Илана шокировала подписчиков. Артистка отписалась от коллег и друзей в instagram*.

- Друзья, не серчайте, прошу. Отписалась я от всех вообще, так как пытаюсь бороться с «инстаграмзависимостью*». На мою любовь к вам это никак не повлияет, - написала в социальной сети Илана.

В подписках у звезды остался лишь аккаунт ее собственного бренда косметики для волос.

У артистки осталась одна подписка. Фото: социальные сети

Сейчас у Иланы более 500 тысяч подписчиков, среди них ее коллеги по сцене Андрей Рожков, Сергей Ершов, Роман Постовалов и Ксения Корнева.

Напомним, не так давно звезда призналась, что нередко сталкивалась с недопониманием со стороны друзей из-за ее желания рассказывать о личном в социальных сетях. При этом звезда «Уральских пельменей» решилась пойти всем наперекор.

Артистка отписалась от друзей и коллег. Фото: социальные сети

- Я давно перестала делиться личным в инстаграм*…, и дело не хейтерах – на них вообще плевать, меня они даже забавляют. Дело в друзьях и знакомых, которые не понимают, зачем делиться личным или «выставлять жизнь на показ», - говорит артистка. - Но я больше не хочу оправдываться, что «ой мне это нужно для работы». Мне это нужно, потому что это часть меня, мне это нравится, и я принимаю это в себе.

* социальная сеть, признанная экстремистской в России.

ЧИТАТЙТЕ ТАКЖЕ:

«Кроме меня и Лепса никого не осталось»: Лолита высказалась о сбежавших из России артистах. Лолита высказалась о сбежавших из России артистах на концерте в Екатеринбурге (подробнее)

«Стерпится-слюбится»: звезда «Уральских пельменей» Илана сделала откровенное признание. Звезда «Уральских пельменей» Илана поделилась откровениями о браке по расчету (подробнее)