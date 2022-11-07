Погода на неделю в Екатеринбурге и Свердловской области 7-13 ноября

Снежный циклон из Скандинавии,, накрывший Свердловскую область в выходные, уходит из региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильные снегопады и метели, которые накрыли некоторые муниципалитеты Свердловской области в выходные, ослабли. По сообщению главного метеоролога региона Галины Шепоренко, циклон из Скандинавии, накрывший Средний Урал, ушел с территории области в воскресение, 6 ноября.

– В первой половине следующей недели 7-9 ноября значительных осадков не ожидается, температура воздуха ночью -2,-7°, на севере Свердловской области до -11°, днем -3,+2°, –сообщает Галина Шепоренко.

Погода на неделе в Свердловской области с 7 по 13 ноября будет стабильной. На улице начнется слякоть. В Екатеринбурге 7 ноября днём будет 0–-1, ночью -1–-2, днем легкий снег. 8 ноября погода в Екатеринбурге также будет дождь со снегом, днем -1–-2, ночью 0 градусов. 9 ноября в Екатеринбурге температура воздуха прогреется до +1, дождь со снегом, ветер южный.

Погода в Екатеринбурге 10 ноября также будет теплой, до +2 днем, дождь со снегом. 11 ноября днем +2, южный ветер, дождь, ночью до +3. 12 ноября в субботу в Екатеринбурге днем до +3, ночью +2. 13 ноября днем 0–+1, ночью от -3 до -5, начнутся снегопады.