«Уралэлектромедь» заключила соглашение о подготовке рабочих кадров

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин подписал четырехсторонний договор по реализации образовательных программ с управлением образования Верхней Пышмы, механико-технологическим техникумом «Юность» и Уральским государственным колледжем им. И.И. Ползунова. Одновременно предприятие заключило с техникумом и колледжем двухсторонние договоры о сотрудничестве.

Документы регламентирует профориентационную работу со школьниками и подготовку квалифицированных рабочих кадров по профессиям, востребованным в АО «Уралэлектромедь».

- Убежден, что наше сотрудничество с образовательными учреждениями будет и впредь развиваться по всем ключевым направлениям, благодаря чему на предприятие придут высококвалифицированные кадры, - отметил Владимир Колотушкин.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В настоящее время среднее профессиональное образование по направлению от предприятия получают 72 человека. Базовыми специальностями целевой подготовки в техникуме и колледже являются «Металлургия цветных металлов», «Аналитический контроль качества химический соединений», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования», «Автоматизация технологических процессов», «Технология машиностроения» и «Сварочное производство».

В рамках сетевого взаимодействия АО «Уралэлектромедь» организует для учащихся школ профориентационные мероприятия, а для студентов-целевиков - прохождение учебной и производственной оплачиваемых практик, выплату стипендии и трудоустройство по окончании учебы. Также договорами предусмотрены стажировки преподавателей в подразделениях завода.

Отметим, что аналогичное соглашение АО «Уралэлектромедь» подписало с управлением образования и филиалом колледжа имени И.И. Ползунова в Кировграде.

Церемония подписания документов прошла в рамках заседания координационного совета по профессиональному самоопределению и инженерной подготовке школьников. Участники заседания утвердили план совместной работы на 2022-2023 гг. В перечне мероприятий – обучение в «Инженерной школе УГМК», участие в Инженериаде УГМК, совместные проекты с Дворцом технического творчества (Екатеринбург) и Центром образования и профориентации (Верхняя Пышма) и многие другие.