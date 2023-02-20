Экстремал проехался по центру Екатеринбурга на санях

Экстремал проехал по улице Ленина. ФОто: скриншот из видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 19 февраля один из жителей Екатеринбурга вместо общественного транспорта воспользовался санями. Санки экстремал прицепил к автомобилю и помчался по улице Ленина.

Как оказалось, повеселить горожан захотел молодой пранкер. Помимо поездки с ветерком, он удивил прохожих еще и салютом: хлопушки он зажигал прямо на ходу. Парень предупредил, что повторять трюк можно только профессионалам.

- На самом деле, все было придумано очень быстро, возникла идея, и мы ее реализовали. В ролике у нас все прошло по плану, никто из ребят не пострадал. Последнее время таким занимаемся не часто, но в планах делать больше и качественней, - рассказывает «КП-Екатеринбург» герой ролика.

По его словам, это не первый эксперимент его и команды. До этого они с друзьями переплывали Исеть на надувном матрасе, а главным спецэффектом стал все тот же салют, но уже на середине городской реки.

- Мы не хотим вызывать данными видео плохие эмоции, все делается ради ваших улыбок, – уточнил молодой человек.

В ГИБДД по Екатеринбургу инцидент веселым не считают и напоминают, что такие развлечения крайне опасны. Теперь водителю, который согласился на авантюру, грозит штраф от 1000 рублей по ст.12.23 ч. 2 КоАП РФ – «Нарушение правил перевозки людей».

- Подобные действия, как со стороны водителя, так и со стороны других участников движения, являются недопустимыми и потенциально опасными для окружающих. Водитель своими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье пассажира, которого перевозил вне транспортного средства. Кроме того, сам любитель экстремального катания мог спровоцировать непредсказуемые маневры окружающих транспортных средств, которые вполне могли бы привести к ДТП. Аварии же, кроме причинения вреда жизни и здоровью граждан, вызывают серьезное затруднение движения, особенно в сегодняшних погодных условиях, - уточнили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

До этого по дорогам Екатеринбурга ездил не менее необычный транспорт. Тюменский блогер в качестве передвижения по уральской столице выбрал ванну.