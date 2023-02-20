Жительница Екатеринбурга, потерявшая нерожденного сына, добилась возбуждения уголовного дела

Теперь 23-летняя летней девушке прописали гормональные препараты. Фото: предоставила Анна Игнатьева

Екатеринбурженка Анна Игнатьева добилась возбуждения уголовного дела по поводу гибели ее нерожденного ребенка. Следователи возбудили, 19 февраля, уголовное дело по пункту «в», части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Неустановленные должностные лица из числа сотрудников ГКБ № 14 Екатеринбурга оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. По неосторожности причинили тяжкий вред здоровью Игнатьевой Анне, - сообщается в постановлении.

Анна Игнатьева и ее муж прошли школу приемных родителей. Фото: предоставила Анна Игнатьева

Напомним, Анну Игнатьеву госпитализировали 5 июля 2021 года. Она имела признаки COVID-19 и проходила лечение в 14-ой больнице. Сердце ее ребенка перестало биться и Анне экстренно сделали операцию кесарева сечения. После операции у нее открылось маточное кровотечение, и девушка впала в кому. Когда Анна пришла в себя, то врачи рассказали ей о том, что удалили ее орган.

Изначально девушке дали справку, в которой было сказано, что ребенок умер от асфиксии плода. Однако, новые результаты медицинской экспертизы повергли Анну в шок. У ребенка были поражены внутренние органы.

- Анну лишили права проведения независимой судмедэкспертизы, которая должна была проводиться за пределами региона. Полицейские вынесли отказ в возбуждении уголовного дела сославшись на экспертизу, проведенную в Екатеринбурге. Мы не согласились с этими обстоятельствами. В медицинских документах, сказано, что ребенок умер от нарушения кровообращения внутренних органов, а также воспаления, - рассказала представитель интересов пострадавшей Юлия Липинская.

У нерожденного ребенка обнаружены проблемы с внутренними органами. Фото: предоставила Юлия Липинская

Юрист также отмечает, что пациентке Анне Игнатьевой оказали помощь несвоевременно. Ее состояние здоровья требовало госпитализации в перинатальный центр. Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено Анне Игнатьевой 9 декабря 2022 года (имеется в распоряжении редакции). Отказной материал вынесен в отношении сотрудников медперсонала больницы № 14 по статьям 118, 124 УК РФ.

- Позже будет назначена повторная экспертиза, в ее рамках мы будем задавать эксперту свои вопросы по фактам смерти ребенка, причинению вреда здоровья Анне Игнатьевой. В полученной медицинской документации результаты вскрытия свидетельству о смерти не соответствуют. Мы подали ходатайство о запросе полного анатомического вскрытия, биологического исследования, - говорит Юлия Липинская.

В пресс-службе областного СК от комментариев по факту возбуждения уголовного дела отказались.

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