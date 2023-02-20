В поселке под Нижним Тагилом дети добираются до трассы пешком через лес, чтобы уехать в школу

Дети ходят пешком до трассы с сентября. Фото: ИА "Все новости"

По-настоящему тернистый путь к знаниям преодолевают школьники из поселка Чащино под Нижним Тагилом. Каждое утро дети и подростки проходят более километра по темноте к трассе, где находится единственная в округе остановка общественного транспорта. Путь лежит по тропинке через лес, которая никак не освещается.

В Чащино живут около 15 детей, рассказывают местные жители. Проблемы в поселке начались с началом учебного года. В День знаний автобус маршрута №90 исчез. Водитель, перевозивший школьников, уволился.

- У меня двое детей, мальчики 9-ти и 13-ти лет. Ситуация никак не меняется с 1 сентября, на должность водителя не могут никого найти, отказываются либо из-за маленькой зарплаты, либо не подходят по требованиям, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница поселка Чащино Екатерина Климова.

Школьники ходят до остановки по темноте. Фото: ИА "Все новости"

Помимо того, что путь и без того небезопасный из-за темноты, в поселке развелись бродячие собаки, а в округе есть и дикие животные говорят жители. Они уверены, что в этих местах и в светлое время суток детям малого возраста находится опасно.

В мэрии Нижнего Тагила проблему признают. Водитель автобуса №90 действительно уволился еще в сентябре и с тех пор поиски нового приводят в тупик.

- Для поиска нового водителя прилагаются все усилия, но пока его найти не удается. Ситуация, к большому сожалению, не изменилась: объявления о вакансии размещены везде. Проблема в том, что к кандидату предъявляют высокие требования, так как ему предстоит перевозить детей, такого человека пока нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

От безвыходности в администрации решили рассмотреть и другие варианты решения проблемы. Например, коммерческий транспорт, который начнет курсировать из Чащино, но пока идея только на стадии задумки.

- Про коммерческие автобусы лично я не слышала ничего, у нас его нет. Тут еще надо подумать, для перевозки школьников он будет или общественным, и кто за него будет платить, если он станет общественным, - говорит Екатерина Климова.

В поселке открыли остановку, но транспорта нет. Фото: ИА "Все новости"

Между тем, дорогу на подъезде к Чащино начали строить еще в 2021 году, так как до этого на дорожную проблему регулярно жаловались местные жители. На строительство трассы потратили около 60 миллионов рублей, во время строительства была оборудована остановка с павильоном, но в итоге, остановочный комплекс пустует.