Пошаговая инструкция: как купить квартиру в Екатеринбурге, не выходя из дома

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Дистанционные сервисы по покупке жилья начали активно развиваться во время пандемии. Возможность решать квартирный вопрос удаленно востребована и сейчас. По статистике, сегодня около 80% россиян оформляют ипотеку онлайн, причем в некоторых крупных городах доля таких заемщиков приближается к 100%. Например, в Екатеринбурге онлайн-инструментами пользуются больше 90% покупателей жилья. Наиболее популярны ресурсы, на которых можно не только подобрать жилье, но и заодно оформить в режиме онлайн заявку на ипотеку, направить в банк все необходимые документы, провести оценку дома или квартиры и многое другое. Проще говоря, пройти всю процедуру от и до. Напомним, как это работает.

ШАГ 1: ВСЕ ПОСЧИТАТЬ

Это первое, с чего стоит начать путь к собственной квартире. Прежде чем брать ипотеку, нужно рассчитать условия — программу, ставку, ежемесячный платеж и срок. И здраво оценить собственные силы. Сколько лет вы готовы выплачивать кредит? По силам ли будет ежемесячный платеж?

Можно сделать несколько расчётов для квартир разной площади и цены. Это поможет в выборе жилья — не придется тратить время на варианты, которые точно будут не по карману. Для расчета ипотеки подойдет любой онлайн-калькулятор в интернете, но лучше всего пользоваться специальным сервисом, который детально поможет понять свои возможности и определить допустимые требования. Например, ипотечный калькулятор на сервисе недвижимости Домклик от Сбера покажет не только размер ежемесячного платежа, но и необходимый для получения ипотеки доход, а также сумму налогового вычета. Помните золотое правило: желательно, чтобы платеж не превышал 50% от вашего ежемесячного дохода. Посчитайте разные варианты на калькуляторе, пока не подберете подходящий.

ШАГ 2: ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ИПОТЕКУ

Поездки в отделение банка, ожидание в очереди и сбор огромного числа документов уже в прошлом. Оформить ипотеку намного проще, чем кажется. Например, в личном кабинете Домклик подать заявку на ипотеку можно онлайн за 5 минут, а получить решение — в течение 24 часов.

Сфотографируйте свои документы, загрузите их в личном кабинете и отправьте заявку на ипотеку в банк. Тут же, в кабинете, можно круглосуточно общаться с менеджером, который всегда ответит на возникающие вопросы.

Фото: Domclick

ШАГ 3: ВЫБРАТЬ КВАРТИРУ

Итак, ипотеку одобрили, надо искать квартиру — на это дается 90 дней. Сделать это можно на том же сервисе Домклик — там есть обширная база строящегося и готового жилья в Екатеринбурге (около 17 тысяч объявлений по новостройкам и около 10 — по вторичке). Искать недвижимость на сайте удобно и безопасно: есть информация, какие объекты уже аккредитованы банками, можно узнать рыночную стоимость выбранного жилья и сравнить объявления, чтобы выбрать лучший вариант.

Также при покупке на Домклик можно получить скидку на ставку по ипотеке Сбера — 0,3%, на страхование жилья — 1%, и за электронную регистрацию — 0,3%.

Конечно, поездить на просмотры все-таки придется: личное впечатление никакой интернет не заменит. Хотя, если вас устроит онлайн-знакомство с квартирой — «виртуальные» экскурсии по будущему жилью сегодня тоже не проблема.

ШАГ 4: ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДЕЛКЕ

Наконец-то квартира выбрана. Возможно, это «однушка» в Академическом или «двушка» на Уктусе. А может быть, трехкомнатная квартира на Уралмаше или частный дом в Свердловской области. По любому варианту нужно получить одобрение банка. Хорошая новость: никуда ходить не надо! Весь процесс теперь происходит онлайн. На Домклик, к примеру, сделать это можно в личном кабинете: менеджер запросит у продавца или его риелтора все необходимые документы на недвижимость и справки для проверки в банке.

Здесь же, на Домклик, можно заказать проведение правовой экспертизы — проверить юридическую чистоту квартиры (это актуально для вторички). А также оформить страховку.

После сбора документов в течение 1 – 2 рабочих дней банк сообщит, можно ли приобрести выбранную квартиру в ипотеку. Если все хорошо, то менеджер банка начнет готовить документы для сделки.

ШАГ 5: ОФОРМИТЬ И ПОДПИСАТЬ

Предварительно сумма кредита одобрена, квартира выбрана и тоже одобрена. Наступает важнейший момент: заключение сделки. Для этого можно приехать в банк лично и подписать кредитный договор в заранее назначенное время. А можно предварительно оформить в любом удобном офисе банка усиленную квалифицированную электронную подпись — и тогда во время покупки жилья никуда ездить не придется. В момент проведения сделки продавец и покупатель вообще могут находиться в разных городах России. На сервисе Домклик, например, подписание документов происходит у клиентов в телефоне в мобильном приложении Домклик. Кредитные и личные средства покупателя размещаются на номинальном счете в Сбербанке и находятся там до окончания регистрационных действий.

Кстати, электронную куплю-продажу удобно проводить через нотариуса, например, при дистанционных сделках, когда покупатель и продавец находятся в разных городах. Договор подписывается электронными подписями сторон и квалифицированной электронной подписью нотариуса, который затем передаёт документы в Росреестр. В этом случае достаточно простых электронных подписей покупателя и продавца, покупать квалифицированную подпись не нужно.

Фото: Shutterstock

ШАГ 6: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

После покупки квартиры нужно оформить право собственности на недвижимость. Раньше сделать это можно было, только лично посетив отделение Росреестра или МФЦ. Сейчас личное присутствие необязательно, документы можно подать в электронном виде самому, загрузив их на сайт Росреестра. А еще это можно сделать через банк, нотариуса или с помощью сервиса «Электронная регистрация» на Домклик. В последнем случае отправка и процесс регистрации документов в Росреестре проходят в автоматическом режиме.

ШАГ 7: РАССЧИТАТЬСЯ

После того, как документы будут зарегистрированы в Росреестре, ваши деньги — собственные и кредитные — перейдут продавцу. В банк для этого ходить необязательно: сейчас покупатель просто переводит средства на специальный счет — на Домклик это сервис безопасных расчетов. Там первоначальный взнос и кредитные средства надежно хранятся до момента регистрации сделки в Росреестре, после чего перечисляются продавцу.

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