Свердловскую область накроют сильные снегопады

По сообщениям синоптиков, осадки могут спровоцировать гололедицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели Свердловской области предупредили жителей региона о сильных снегопадах, которые накроют регион уже 21 февраля. По сообщениям синоптиков, осадки могут спровоцировать гололедицу и снежные накаты.

На это время автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, а пешеходам быть предельно внимательными и осторожными.

- При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На это время автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом уральцам советуют обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и остерегаться.

- О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область и Екатеринбург идут сильные морозы. По данным Уральского гидрометцентра, уже к началу новой рабочей недели столбик термометра опустится до -20.