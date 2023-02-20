Салют на 23 февраля в Екатеринбурге запустят в парке Маяковского

В честь праздника будет произведено 30 залпов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отметить День защитников Отечества решили салютом. Шесть артиллерийских орудий дадут залп в парке Маяковского вечером 23 февраля.

Фейерверк в Екатеринбурге в честь праздника Дня защитников Отечества устраивается каждый год. Увидеть салют можно будет на территории парка Маяковского. Расчеты будут выстроены у памятника мотоциклистам.

В пресс-службе парка сообщили, что как таковых праздничных мероприятий 23 февраля не запланировано, однако гости смогут посетить место для того, чтобы увидеть салют с близкого расстояния. Само учреждение будет работать до 00:00.

Салют в Екатеринбурге состоится 23 февраля в 21:00.

Шесть орудий произведут 30 залпов с интервалов в 20 секунд. В качестве орудий выбраны дивизионные пушки ЗиС-3, выпущенные в период с 1942 по 1944 год. ЗиС-3 – это самое массовое артиллерийское орудие Великой Отечественной войны. Пушки будут отвечать за звук залпа, а выпускать ракеты фейерверков в воздух будут передвижные установки на базе КамАза.