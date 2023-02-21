Голливудские укладки без посторонней помощи

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Подарки и женщины — вечная тема для размышлений сильного пола.

Индивидуальность и природную красоту вашей половинки можно подчеркнуть гаджетам для ухода. Polaris разработал коллекцию приборов Digital PRO, с которой можно себя почувствовать голливудской дивой. Стайлер и выпрямитель для волос созданы в одном стиле, нагреваются за 15 секунд и помогают сделать просто роскошные прически не выходя из дома.

Стайлер PHS 2533KT Digital PRO завивает филигранные локоны. Он имеет 5 режимов нагрева: от 120 до 200 С. Безопасный наконечник заботится о безопасности и предупреждает контакт с горячей поверхностью.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Выпрямитель PHS 5012KT Digital PRO создает эффект идеальных прямых волос или мягких завитков. Гаджет может работать на 12 режимах. Температура от 100 С до 120 С подойдет для тонких и светлых волос. Плотные и пористые волосы стоит укладывать на 160 С — 180 С. Обладательницы густых и темных волос могут использовать максимальные температуры гаджета — до 220 С. Выпрямитель обладает термостойким напальчником, который убережет от случайных ожогов.

Оба гаджета имеют технологию покрытия пластин DuoCeramic, которая защищает и обеспечивает легкое скольжение по локонам. В приборы встроен генератор ионов с 4D эффектом здоровых волос. Отрицательно заряженные ионы снижают вред регулярных укладок. Для удобства в стайлерах увеличена длина щипцов. Шнур гаджета — 2 метра, обладает шарнирным вращением на 360°, что позволяет сделать любую прическу с комфортом. Кстати, если хозяйка прибора торопилась на свидание и забыла про стайлер, то отключение произойдет автоматически через 60 минут.

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