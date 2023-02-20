«Если работаешь в МВД, то заведомо преступник»: полицейский, обвиняемый в смерти задержанного, сделал громкое заявление в суде

2 февраля сотрудников полиции арестовали на 1 месяц и 29 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отказался выпускать из СИЗО сотрудников полиции, обвиняемых в смерти задержанного. 2 февраля лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова арестовали на 1 месяц и 29 дней. Им предъявлены обвинения по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

29 января они задержали 44-летнего Сергея Шамрина в нетрезвом виде возле одной из психиатрической больницы Нижнего Тагила. Мужчину погрузили в отсек для задержанных головой вниз. Когда его доставили к отделению полиции, мужчина скончался. Причиной смерти стал прелом шеи.

Из показаний охранника, озвученных на суде 2 февраля следует, что Шамрин хотел попасть в психиатрическую клинику, так как был в запое и оказывал сопротивление сотрудникам полиции, тогда они погрузили его в отсек для задержанных головой вниз.

Сергей Шамрин скончался после того, как его вниз головой погрузили в отсек для задержанных. Фото: предоставила Юлия Шамрина

- Его жена просила сотрудников полиции посадить его на скамейку, так как у него сломаны ребра, на что они ответили, что он сможет перевернуться самостоятельно, - озвучила показания охранника судья.

27-летнему Максиму Онучину и 22-летнему Павлу Горшкову грозит до 10 лет лишения свободы. Супруга Сергея надеется, что так и будет.

- Эти нелюди отняли у меня любимого человека. Решили, что, как боги, могут казнить и миловать. Они должны быть наказаны, и пусть им не будет пощады, - говорит Юлия.

20 февраля в Свердловском областном суде прошло заседание о переизбрание меры пресечения для лейтенанта Онучина и сержанта Горшкова. Потерпевшая Юлия Шамрина на суд явиться не смогла.

Адвокат Павла Горшкова запросил для подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Для Максима Онучина адвокат запросил более мягкую меру пресечения. Лейтенант Максим Онучин присутствовал в зале суда по видеосвязи и потребовал прекратить съемку заседания журналистами.

Полицейские принимали участие в заседании по ВКС из СИЗО Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Я не киноактер, чтобы меня снимали, - заявил он.

Он также заявил, что не признает вину и не согласен с решением суда.

- У нас так устроено, что если ты работаешь в полиции, то уже заведомо виновный. Ни я, ни кто либо из моих родственников не собираемся препятствовать ходу следствия. В отношении нас была избрана самая жесткая мера - закрыть под стражу. У нас люди, которые являются гражданскими лицами, за любой тяжкий состав преступления находятся на свободе под подпиской о невыезде. А сотрудникам полиции, которые служили закону, чести и правде, почему-то сразу же применяется максимальная мера ограничений, - заявил обвиняемый.

Адвокат потерпевшей Алексей Бушмаков запросил оставить решение суда без изменений.

- Горшков и Онучин, находясь под домашним арестом, могут препятствовать следствию и оказывать давление на потерпевшую, - обосновал требование адвокат Юлии Шариной.

Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил решение без изменений.

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