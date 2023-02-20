Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 20 по 25 февраля 2023 года

Ненадолго в Свердловскую погоду вернется снежная погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области во второй половине февраля начнет смягчаться. Синоптики ждут в регионе снегопады и мягкой зимней погоды.

- Колебания температуры будут довольно заметными: 21-22 февраля ночью -14... -19 градусов, днем -4... -9 градусов. Наиболее холодными днями предполагаются 24-25 февраля: ночью -15... -20 градусов, в низинах и горах -26 градусов, днем -7... -12 градусов. В последние дни месяца потеплеет: ночью -8... -13 градусов, днем 0... -5 градусов, - сообщает главный уральский метеоролог Галина Шепоренко.

20 февраля в Свердловской области днем воздух прогреется от -9 до -14 градусов по Цельсию в зависимости от местонахождения муниципалитета. В Екатеринбурге погода будет похожей: от -10 до -12 градусов по Цельсию, небольшой снег. В 21 февраля в Екатеринбурге снег, -15... -17 ночью и -6... -8 градусов по Цельсию днем. Снег в Екатеринбурге продолжится 22 февраля, ночью от -9 до -11, днем -4... -6 градусов.

В выходной день 23 февраля в Екатеринбурге будет снежно, днем - до -9 градусов по Цельсию, северо-восточный ветер.