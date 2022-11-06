Игра вышла очень наряженной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» 6 ноября 2022 года неожиданно сыграл вничью со столичным «Локомотивом» на домашней площадке «Екатеринбург Арена». Матч завершился со счетом 2:2.

Исход матча не был ясен почти до финального свистка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 16-й минуте игры гол забил участник команды «Локомотив» Антгн Миранчук. После чего на 67-й и 90-й минуте последовал достойный ответ от игроков «Урала» Юрия Газинского и Егора Филипенко.

Отметим, что матч на стадион пришли посмотреть 3 551 человек. Судьей в игре выступил Владислав Безбородов.

Обстановка на поле накалялась несколько раз во время игры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команды шли на равных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на холодную погоду, матч выдался горячим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игра завершилась вничью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матч состоялся 6 ноября 2022 года на стадионе Екатеринбург-Арена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из самых ярких моментов игры Фото: Алексей БУЛАТОВ