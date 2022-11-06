Игра вышла очень наряженной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Футбольный клуб «Урал» 6 ноября 2022 года неожиданно сыграл вничью со столичным «Локомотивом» на домашней площадке «Екатеринбург Арена». Матч завершился со счетом 2:2.
Исход матча не был ясен почти до финального свистка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 16-й минуте игры гол забил участник команды «Локомотив» Антгн Миранчук. После чего на 67-й и 90-й минуте последовал достойный ответ от игроков «Урала» Юрия Газинского и Егора Филипенко.
Отметим, что матч на стадион пришли посмотреть 3 551 человек. Судьей в игре выступил Владислав Безбородов.
Обстановка на поле накалялась несколько раз во время игры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Команды шли на равных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несмотря на холодную погоду, матч выдался горячим
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Игра завершилась вничью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Матч состоялся 6 ноября 2022 года на стадионе Екатеринбург-Арена
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Один из самых ярких моментов игры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Схватка оказалась непростой и завершилась на равных
Фото: Алексей БУЛАТОВ