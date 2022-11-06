По словам жены Интизара Набиева, следователи приостановили расследование уголовного дела Фото: Олег ГАЛИМОВ

Почти год прошел с убийства 56-летнего Интизара Набиева. Житель Новой Сортировки был застрелен вечером 25 декабря, когда отлучился из своего киоска с овощами и отошел выпить чаю в кафе по соседству. Внезапно появился мужчина в синей куртке и черной маске, киллер быстро достал пистолет и выстрелил в голову беззащитному мужчине.

По словам жены Интизара, следователи СК приостановили расследование уголовного дела. Родственники по-прежнему не знают о мотивах преступления.

- Они с нами не общаются, ничего, - рассказала «КП-Екатеринбург» супруга убитого Дилара. – Следствие временно приостановлено, но причины нам не называют в интересах дела. Это еще летом было, когда полгода с убийства прошло. Мы с дочкой жаловались в прокуратуру, но потом из Следственного комитета очередной отказ пришел. Сказали, что только по решению суда могут возобновить следствие. А нам как в суд обращаться, если у нас нет ничего на руках?!

Мы обратились СУ СКР по Свердловской области, но там воздержались от комментариев.

- Убийца сбежал в Грузию. Его объявили в международный розыск, подключили Интерпол. Говорят, что если он где-то засветится, то его поймают, - добавила Дилара.

По данным «КП»-Екатеринбург, на месте преступления были найдены пуля и гильза калибра 9х18 пистолета Макарова.

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