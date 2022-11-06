Свердловские медики три месяца боролись за жизнь мужчины с тяжелыми ожогами

Коллектив опытных врачей помог пациенту с тяжелыми травмами. Фото: Департамент информационной политики

Медики Городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге на протяжении трех месяцев боролись за жизнь 58-летнего жителя Талицы, который получил тяжелые ожоги и повреждения дыхательных путей. И у них получилось.

Тяжелые травмы мужчина получил из-за взрыва баллона с пеной в овощехранилище. Его в крайне тяжелом состоянии сначала доставили в центральную районную больницу Талицы, а потом отправили в столице региона на вертолете Центра медицины катастроф. Все это время пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Екатеринбурге врачи диагностировали у мужчины ожоги 2 и 3 степени на 52% поверхности тела. Кроме того, пациент надышался вредными химическими соединениями, которые поразили его дыхательные пути. Об этом сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Пациент очень тяжело переносил ожоговую болезнь. В ходе лечения мы выявили много сопутствующих хронических заболеваний, организовали дополнительные диагностические исследования, консультации эндокринолога, проктолога и кардиолога, — рассказывает лечащий врач пациента Сана Калашникова.

Три месяца медики использовали несколько технологий лечения, например, им пришлось прибегнуть к гидрохирургической системе, которая помогает бережно и эффективно очищать раны и готовить их к закрытию.

- Это удивительные специалисты! Перед каждой манипуляцией объясняют для чего она, какого можно ждать эффекта, на что обратить внимание. Все очень деликатно, доброжелательно, - с благодарностью рассказывает супруга спасенного пациента.