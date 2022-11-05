Уральский гонщик Сергей Карякин отказался от участия в ралли «Дакар» из-за чего вынужден продать гоночный автомобиль

Отказаться от участия в ралли гонщику пришлось из-за политической позиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский гонщик и победитель «Дакара» Сергей Карякин вынужден продать одну из своих гоночных машин. Спортсмену придется это сделать, чтобы выплатить зарплаты членам своей команды, ведь от участия на ралли «Дакар» в 2023 году он отказался.

- Так как нет соревнований, нет заказчиков. И, чтобы выплатить зарплату команде, которую я так упорно и тщательно собирал, придется продать одну из гоночных машин. Чтобы как-то продержаться до следующего сезона, - заявил Сергей Карякин, передает агентство ТАСС.

Пропустить предстоящий ралли-марафон Сергею придется из-за того, что в Международной автомобильной федерации так и не отменили требование к российским спортсменам осудить проведение СВО.

В октябре 2022 года уральская звезда ралли-спорта написал письмо президенту FIA с просьбой отменить это требование. Но обращение гонщика проигнорировали.

Впервые подобные требования к Сергею Карякину выдвинули еще в середине сентября. Тогда спортсмена и других участников соревнований обязали подписывать документы о том, что они не поддерживают президента России, а также его политику. Подписывать бумагу гонщик наотрез отказался.

Впервые подобные требования к Сергею Карякину выдвинули еще в середине сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда они говорят, что в спорте нет политики, то в очередной раз говорят о том, что они по факту обманщики, от чего страдают абсолютно невиновные люди. Я не буду подписывать, потому что это принципиальная позиция, это как отказаться от своих жизненных убеждений или от самого себя, - утверждал тогда в разговоре с «КП Екатеринбург» спортсмен.

Ралли «Дакар» состоится с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. Одним из последних заездов Сергея Карякина стало международное ралли «Шелковый путь-2022».

На заезде гонщику удалось занять третье место. Для него эта гонка стала первой в карьере, в которой он был в качестве штурмана. По его словам, не хватило 30 секунд, чтобы занять второе место, потому что экипаж уперся в грузовик на крайнем спецучастке.