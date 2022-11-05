Светская львица считает, что в скандале с Викторией Боней есть и вина Киркорова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Погребняк влезла в скандал, разразившийся между Филиппом Киркоровым и Викторией Боней. Все началось с выступления поп-короля в Ташкенте, во время которого он оскорбил певицу Наргиз Закирову.

- Ничего у нее не выйдет. Жалко девчонку. Хотя чего там жалеть? Посмотрите на нее... Она удивляется, почему не стала звездой. А ты на рожу то смотрела свою в зеркало? Ты себя видела, уродина?, - высказался о Наргиз Киркоров.

Блогер Мария Погребняк не обошла мимо его слова.

- Не известно, связаны ли его слова с личной обидой на Наргиз или из-за ее слов о России, может быть то и другое, - комментирует светская львица.

Но самый жесткий ответ Филипп Киркоров получил от Викт ории Бони.

- Какой отвратительный поступок! Назвать певицу уродиной на сцене, когда в зале сидят женщины и дети. Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого! Видимо, ничего мужского уже там не осталось, - разгневалась Боня.

Киркорова выражения Бони крайне возмутили. Он обрушился на светскую львицу родом из «Дома-2» с ответными обвинениями, при этом не выбирая слов и выражений.

- Как одно ****** (уродище) возомнило себя кем-то и к своему нулю решило поставить единицу. Ну как еще напомнить о себе бездарной, - ответил под постом ведущей Киркоров.

Яростная перепалка продорлжилась, но уже не под постом, а в личной переписке. Однако диалог, котором Киркоров угрожает Боне, ведущая выставила на всеобщее обозрение.

- Ну держись шалава! Прилетит тебе очень скоро, тварь!, - такого характера ей прилетело сообщение.

Виктория Боня также записала видео, в котором потребовала лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста России.

После этого в конфликт вмешалась Мария Погребняк, выразив свое мнение на этот счет. С одной стороны, светская львица обвинила в причинах конфликта обоих, с другой встороны, осудила Викторию Боню за слитую переписку.

- Какой ужасный скандалище разразился между Филиппом Киркоровым и Викой Боней. Она даже решила петицию создать и лишить актера звания Народного. Вика осудила Филиппа, написав комментарий, в котором, по сути, оскорбила певца еще больше, чем он Наргиз. Филипп Вике ответил не менее эмоционально. Затем перепалка продолжилась в личной переписке, инициированной Боней и выставленной в публичное пространство. Зачем? Я вот терпеть не могу, когда личный диалог сливают…., на эмоциях можно многое сказать. В любом случае не правы оба, надо уметь держать себя в руках, - заявила Мария Погребняк.

Напомним, в последние дни сеть бурлит обсуждением скандальных выходок поп-короля. Совсем недавно он послал куда подальше журналистку из Санкт-Петербурга за неудобный вопрос, «тырит» ли он меню из ресторанов.

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