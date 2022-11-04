Осадки в виде мокрого снега ожидаются в праздничные выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением ноября в регион пришел холодный фронт, который принес с собой минусовые температуры и обильные осадки. Рассказываем, какая погода в Свердловской области будет в праздничные выходные. В Екатеринбурге, а также в Свердловской области после потепления ожидаются сильные снегопады и ночные заморозки. Кроме того, на дорогах региона будет гололед. Об этом сообщает официальный сайт Уралгидрометцентра.

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Так, согласно прогнозу, 4 ноября, в области ожидается сильный гололед на дорогах, а также значительные отложения мокрого снега на проводах.

В пятницу, 4 ноября, вечером в области будут температуры до -4 градусов. Ожидаются и осадки в виде мокрого снега. В Екатеринбурге же столбики термометра вечером покажут до -2 градусов. Не исключены осадки в виде мокрого снега. Ветер в этот день будет от 4 до 9 метров в секунду.

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В субботу, 5 ноября, в Свердловской области пройдет сильный, а также умеренный снегопад. Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов. Дневные температуры будут от -4 до +1 градуса. Также ожидается ветер до 12 метров в секунду.

В Екатеринбурге, 5 ноября, будет умеренный снегопад ночью. Утром до -2 и -4 градусов. А днем столбики термометра покажут не более –2 градусов.

Также, 6 ноября, в Екатеринбурге и области установится переменно-облачная погода. Не исключено и выпадение снега. Температуры ночью в области до -10 градусов, а днем воздух может прогреться до +3 градусов. В Екатеринбурге в этот день будет от -2 до -4 градусов ночью. Днем ожидается потепление до 0 градусов. Скорость ветра до 12 метров в секунду.

Как ночью, так и утром на дорогах будет гололед. Поэтому, водители обязаны соблюдать скоростной режим. А пешеходам стоит быть внимательнее и не поскользнуться.