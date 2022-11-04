В Нижнем Тагиле поймали рецидивиста, который устроил резню в подъезде

Мужчины повздорили на улице. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле задержали 52-летнего мужчину, который устроил кровавую резню в подъезде жилого дома на улице Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

- Фигурант допрошен, он признался в том, что причинил смертельное ранение. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, - рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга.

В полиции также рассказали подробности конфликта между мужчинами. Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый мужчина. Известно, что он работал водителем-экспедитором в частной компании.

- В ночь на 15 октября между ним и другим ранее ему незнакомым местным жителем произошла словесная ссора, которая переросла в драку. Конфликт продолжился в подъезде дома, где обвиняемый забежал к себе в квартиру за ножом, с которым вернулся обратно в подъезд и причинил своему оппоненту ранение в шею, отчего пострадавший погиб, - сообщил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Клинок, которым нападавший ранил другого мужчину, он выбросил в реку Тагил.

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