В Свердловской области продолжается ремонт самой загруженной трассы области

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Государственная система «Платон» - один из источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. Росавтодор направляет средства государственной системы «Платон» на капитальный ремонт автодорог. Общий объем отремонтированных дорог за счет платы логистических компаний и грузоперевозчиков через систему «Платон» увеличился до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысило 130.

В прошлом году в том числе за счет средств госсистемы «Платон» в Свердловской области капитально отремонтировали 26-километровый участок автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. В полном объеме было открыто движение на отрезке км 250 – км 276, входящем в скоростной маршрут Казань – Екатеринбург. Менее чем за два года здесь расширили проезжую часть с двух до четырех полос, разделили встречные потоки и построили три разворотных петли.

Указанный объект – часть скоростного маршрута Казань-Екатеринбург. Сейчас работы идут на участке км 187 – км 232, в этом году предусмотрен ввод в эксплуатацию 9 км автодороги. К 2024 году вся трасса Р-242 в границах Свердловской области будет расширена до 4 полос, а встречные транспортные потоки будут разделены барьерным ограждением. Это позволит исключить возможность лобовых столкновений и значительно повысит безопасность дорожного движения на федеральной трассе.

Также в уральском регионе в текущем году в том числе за счет средств, поступающих от «Платона», капитально отремонтируют более 40 км трассы Р-254 «Иртыш» на подъезде к Тюмени в Курганской области. Речь идет об участках км 24 – км 49 и км 59 – км 76. Дорожники разберут существующее покрытие из асфальтобетона, укрепят откосы земляного полотна, расширят и полностью заменят конструкцию дорожной одежды, устроят нижний слой из асфальтобетонной смеси, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже более 747 тысяч российских и иностранных перевозчиков, которые зарегистрировали более 1,6 млн крупнотоннажных грузовиков. Уральский регион входит в пятерку территорий по регистрации транспортных средств – на него приходится 167 тысячи большегрузов. В числе уральских лидеров по регистрации грузовиков ХМАО-Югра (38 тыс. грузовиков), Свердловская (30 тыс.) Челябинская (27 тыс.) области, а также Пермский край (15 тыс.) и Тюменская область (15 тыс.).

«Платон» — это не только отремонтированные мосты и дороги, но и накопленные государством «большие данные» для управления отраслью — от точного планирования ремонта загруженных дорог до оценки экономической активности в сложные экономически периоды. К примеру, недавно «Платон» оценил, насколько изменился грузопоток за первую половину 2022 года. По данным статистики, собираемой госсистемой, суммарный пробег большегрузных грузовиков весной и летом текущего года не только сохранился на уровне конца 2021 года, но и показал рост. «При этом трафик нерезидентов – иностранных перевозчиков — упал, одновременно вырос пробег российских компаний», — прокомментировал генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков.

Данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.

Как недавно отметил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов, данные, которые есть в госсистемах, и которых с каждым днем становится все больше, должны работать не только в интересах государства, но и всей отрасли. Первыми сервисами, которые государство собирается создать с использование транспортных «больших данных» - «Цифровой профиль перевозчика» и «Рейтинге перевозчика». Первое решение предназначено для создания единого реестра цифровых профилей перевозчиков, как грузовых, так и пассажирских. Формирование на основе реестра «Рейтинга перевозчика» позволит, с одной стороны, выявить добросовестных игроков, а с другой – компании с низким уровнем оказания услуг и высокой аварийностью.