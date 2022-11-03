Делегация Новосибирской области оценила масштаб строительства деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Участники изучали опыт строительства крупных инфраструктурных проектов в уральском регионе и высоко оценили масштаб проекта, реализуемого в районе Новокольцовский. Заместитель генерального директора по специальным проектам «Синара-Девелопмент» Данил Значков рассказал гостям об уникальности строящихся объектов и применяемых технологиях.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Во Дворце водных видов спорта вниманию членов делегации представили четыре бассейна, три из которых профессиональные: демонстрационный и тренировочный имеют олимпийский размер (52,5*25 м), в прыжковом установлен комплекс вышек и трамплинов. Дворец будет сдан в эксплуатацию в марте 2023 года.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

В одном из пяти общежитий гости осмотрели жилые комнаты с кухнями-нишами, оборудованными холодильниками, варочными поверхностями, вытяжками. Общая площадь комплекса общежитий составляет 209 тысяч кв.м. На каждом этаже жилых зданий предусмотрены зоны для стирки, сушки и глажки белья, кроссовая, учебная комната, массажный кабинет, место отдыха. Первые два общежития будут сданы в эксплуатацию до конца 2022 года, остальные - будущей весной.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Также во время экскурсии по стройплощадке гости побывали в общественном центре общей площадью более 31 тысячи кв.м. Летом следующего года он станет административным ядром Международного фестиваля университетского спорта. Там разместятся офисы делегаций, центр приветствия и аккредитации, блок общественного питания на 600 мест, конференц-залы.

«Вся Россия будет гордиться, что в Екатеринбурге построены настолько грандиозные объекты. Дворец водных видов спорта никого не оставит равнодушным. Я никогда не видел проект такого масштаба и уровня. Я искренне рад за студентов, которые будут здесь комфортно жить и учиться в самых современных условиях»,- сказал заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов.