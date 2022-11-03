Те, кто задумывается, где поставить прививку от гриппа, могут отслеживать маршруты выездных бригад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии сезонного подъема ОРВИ и гриппа министерство здравоохранения Свердловской области запустило выезды медицинских бригад для вакцинации уральцев в торговых центрах региона. Поэтому те, кто задумывается, где поставить прививку от гриппа, могут отслеживать маршруты выездных бригад. Также рабочим остается традиционный вариант отправиться на вакцинацию в местную поликлинику.

- Несмотря на достаточное количество вакцины против гриппа в медицинских организациях области и создание условий, когда каждый может выбрать для себя время и место, план по вакцинации против гриппа выполнен лишь на 33 процента. Особенно неудовлетворительно прививаются работающие на промышленных предприятиях и в офисных центрах, - цитирует главного внештатного специалиста Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова пресс-служба городского центра медпрофилактики.

В связи с тем, что показатели вакцинопрофилактики низкие, решено было для удобства людей трудоспособного возраста пункты вакцинации разместить в торговых центрах.

План по вакцинации против гриппа выполнен лишь на 33 процента Фото: Олег ЗОЛОТО

Где работают выездные пункты вакцинации в Екатеринбурге в ноябре 2022 года

ТРЦ «Гринвич» по адресу ул. 8 Марта, 46

ТЦ «МЕГА» по адресу ул. Металлургов, 87

ТЦ «Дирижабль» по адресу ул. Академика Шварца, 17

ТРЦ «Глобус» по адресу ул. Щербакова, 4

ТЦ «Окей» по адресу ул. Бабушкина, 2а

ТРЦ «Кировский» по адресу Сиреневый бульвар, 2а

Где работают выездные пункты вакцинации в Нижнем Тагиле в ноябре 2022 года:

Нижнетагильский цирк по адресу ул. Первомайская, 8А

Где работают выездные пункты вакцинации в Асбесте в ноябре 2022 года:

ТЦ «НЕБО» по ул. Ленинградская, 26/2

Где работают выездные пункты вакцинации в Сухом Логу в ноябре 2022 года:

ДК «Кристалл» по ул. Юбилейная, 2

Где работают выездные пункты вакцинации в Ирбите в ноябре 2022 года:

Спортпавильон «Юность» по ул. Свердлова, 17А

Гостиница «Ница» по ул. Первомайская, 46

Где работают выездные пункты вакцинации в Каменск-Уральском в ноябре 2022 года:

ТЦ «Кировский» по ул. Каменская, 79

Где работают выездные пункты вакцинации в Сысерти в ноябре

ТЦ «Бажов» по ул. Коммуны, 37) – 3 ноября с 10.00 до 13.00

Где работают выездные пункты вакцинации в поселке Бисерть в ноябре 2022 года:

ТЦ «Верный» по ул. Октябрьская, 17

Где работают выездные пункты вакцинации в Качканаре в ноябре 2022 года:

ТЦ «Восток» по ул. Гикалова, 7Б

Где работают выездные пункты вакцинации в Краснотурьинске в ноябре 2022 года:

ТЦ «Столичный» по ул. Ленинского Комсомола, 21

Конкретный график работы для каждого пункта вакцинации нужно проверять на сайте Городского центра медпрофилактики.

Как поставить вакцину от гриппа в своем муниципалитете в поликлинике

На начало ноября в поликлиниках региона есть большое количество вакцин от гриппа, так что дефицита не предвидится. Так что прививки от гриппа в вашей поликлинике точно есть. Чтобы поставить прививку от гриппа в поликлинике, нужно:

1. Взять с собой паспорт, медицинский полис, СНИЛС

2. Обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены

3. Посетить кабинет инфекциониста для предварительного осмотра. Если врач обнаружит признаки ОРВИ, в том числе высокая температура, вам будет отказано в постановке вакцины

4. Поставить вакцину в прививочном кабинете

5. Выждать у прививочного кабинета 30 минут, чтобы перестраховаться от неожиданных аллергических реакций после вакцинации

6. Сделать отметку в своем прививочном сертификате о проведенной вакцинации

7. Соблюдать рекомендации: избегать употребления алкоголя, посещения бани, сауны, серьезных физических нагрузок. При необходимости можно принять жаропонижающее, если у вас будет незначительное повышение температуры тела в период адаптации организма к вакцине гриппа.