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На здоровье3 ноября 2022 11:34

Где в Екатеринбурге и Свердловской области поставить прививку от гриппа

В сезон гриппа в Свердловской области работают выездные пункты вакцинации
Дарья ВОРОНИНА
Те, кто задумывается, где поставить прививку от гриппа, могут отслеживать маршруты выездных бригад

Те, кто задумывается, где поставить прививку от гриппа, могут отслеживать маршруты выездных бригад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии сезонного подъема ОРВИ и гриппа министерство здравоохранения Свердловской области запустило выезды медицинских бригад для вакцинации уральцев в торговых центрах региона. Поэтому те, кто задумывается, где поставить прививку от гриппа, могут отслеживать маршруты выездных бригад. Также рабочим остается традиционный вариант отправиться на вакцинацию в местную поликлинику.

- Несмотря на достаточное количество вакцины против гриппа в медицинских организациях области и создание условий, когда каждый может выбрать для себя время и место, план по вакцинации против гриппа выполнен лишь на 33 процента. Особенно неудовлетворительно прививаются работающие на промышленных предприятиях и в офисных центрах, - цитирует главного внештатного специалиста Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова пресс-служба городского центра медпрофилактики.

В связи с тем, что показатели вакцинопрофилактики низкие, решено было для удобства людей трудоспособного возраста пункты вакцинации разместить в торговых центрах.

План по вакцинации против гриппа выполнен лишь на 33 процента

План по вакцинации против гриппа выполнен лишь на 33 процента

Фото: Олег ЗОЛОТО

Где работают выездные пункты вакцинации в Екатеринбурге в ноябре 2022 года

ТРЦ «Гринвич» по адресу ул. 8 Марта, 46

ТЦ «МЕГА» по адресу ул. Металлургов, 87

ТЦ «Дирижабль» по адресу ул. Академика Шварца, 17

ТРЦ «Глобус» по адресу ул. Щербакова, 4

ТЦ «Окей» по адресу ул. Бабушкина, 2а

ТРЦ «Кировский» по адресу Сиреневый бульвар, 2а

Где работают выездные пункты вакцинации в Нижнем Тагиле в ноябре 2022 года:

Нижнетагильский цирк по адресу ул. Первомайская, 8А

Где работают выездные пункты вакцинации в Асбесте в ноябре 2022 года:

ТЦ «НЕБО» по ул. Ленинградская, 26/2

Где работают выездные пункты вакцинации в Сухом Логу в ноябре 2022 года:

ДК «Кристалл» по ул. Юбилейная, 2

Где работают выездные пункты вакцинации в Ирбите в ноябре 2022 года:

Спортпавильон «Юность» по ул. Свердлова, 17А

Гостиница «Ница» по ул. Первомайская, 46

Где работают выездные пункты вакцинации в Каменск-Уральском в ноябре 2022 года:

ТЦ «Кировский» по ул. Каменская, 79

Где работают выездные пункты вакцинации в Сысерти в ноябре

ТЦ «Бажов» по ул. Коммуны, 37) – 3 ноября с 10.00 до 13.00

Где работают выездные пункты вакцинации в поселке Бисерть в ноябре 2022 года:

ТЦ «Верный» по ул. Октябрьская, 17

Где работают выездные пункты вакцинации в Качканаре в ноябре 2022 года:

ТЦ «Восток» по ул. Гикалова, 7Б

Где работают выездные пункты вакцинации в Краснотурьинске в ноябре 2022 года:

ТЦ «Столичный» по ул. Ленинского Комсомола, 21

Конкретный график работы для каждого пункта вакцинации нужно проверять на сайте Городского центра медпрофилактики.

Как поставить вакцину от гриппа в своем муниципалитете в поликлинике

На начало ноября в поликлиниках региона есть большое количество вакцин от гриппа, так что дефицита не предвидится. Так что прививки от гриппа в вашей поликлинике точно есть. Чтобы поставить прививку от гриппа в поликлинике, нужно:

1. Взять с собой паспорт, медицинский полис, СНИЛС

2. Обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены

3. Посетить кабинет инфекциониста для предварительного осмотра. Если врач обнаружит признаки ОРВИ, в том числе высокая температура, вам будет отказано в постановке вакцины

4. Поставить вакцину в прививочном кабинете

5. Выждать у прививочного кабинета 30 минут, чтобы перестраховаться от неожиданных аллергических реакций после вакцинации

6. Сделать отметку в своем прививочном сертификате о проведенной вакцинации

7. Соблюдать рекомендации: избегать употребления алкоголя, посещения бани, сауны, серьезных физических нагрузок. При необходимости можно принять жаропонижающее, если у вас будет незначительное повышение температуры тела в период адаптации организма к вакцине гриппа.

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