В Екатеринбурге в праздники время от времени будет идти снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничный выходной 4 ноября в Екатеринбурге обещают снег, который иногда будет сменяться дождем. Направление ветра изменится на северное, и от этого температура воздуха будет ощущаться как -7, хотя на столбиках термометров будет -1… -2 и днем, и ночью. В Свердловской области 4 ноября будет пасмурно, в некоторых районах будут идти дожди и снег, температура -1 - -2.

В ночь на 5 ноября в Екатеринбург и Свердловскую область придут снегопады, но уже утром снег закончится. Днем в регионе до -2, ночью – до -4. В Екатеринбурге 5 ноября обещают мокрый снег, до -2, которые будут ощущаться как -9.

5 и 6 ноября уральцы смогут передохнуть от снега и дождя, осадков наконец не предвидится.

Погода 6 ноября в Екатеринбурге будет пасмурной, температура воздуха составит -1, ощущаться она будет как -6 из-за северо-западного ветра. В Свердловской области 6 ноября будет от -1 до -4, ветер изменит направление на западное. Ясное ночное небо сменится утром на пасмурное, серым оно останется на весь день. Осадки в виде снега начнутся только в ночь на 7 ноября.

Спокойное магнитное поле, которое будет стабильным на протяжении 3 дней, в воскресение 6 ноября станет неустойчивым, что может сказаться на здоровье метеозависимых людей.