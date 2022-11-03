Эксперты назвали депозиты самым надежным финансовым инструментом

Руководитель « Абсолют Банка» в Екатеринбурге Светлана Ковалева

В Екатеринбурге специалисты банков обсудили актуальные финансовые инструменты, которые пользуются спросом у клиентов. Эксперты сошлись во мнении, что самым надежным и доступным инструментом сегодня остаются депозиты.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ВКЛАДЕ БОЛЬШЕ

- Этот инструмент позволяет сохранить деньги и, в определенной степени, защитить их от инфляции. По факту реальных альтернатив депозитам сейчас нет, - уверена руководитель «Абсолют Банка» в Екатеринбурге Светлана Ковалева.

По словам специалиста, сейчас у жителей Екатеринбурга первое место по популярности среди вкладов занимают непополняемые вклады, поскольку по ним обычно наиболее высокие процентные ставки, а значит, гарантирована более высокая доходность.

- У нас чаще всего выбирают вклад «Абсолютный максимум+». Его доля в депозитном портфеле – почти 70%, - рассказывает Светлана Ковалева. - Если в прошлом году вклады чаще всего оформлялись на срок около 1-1,5 лет, то этой осенью – на срок от 6 до 9 месяцев. Причина проста – при оформлении самых популярных вкладов на такие сроки гарантированы наиболее высокие ставки.

Ставки по непополняемым вкладам в среднем по рынку составляют 6,5% - 7,8% годовых. При этом, некоторые банки предлагают более высокую доходность. Так, в «Абсолют Банк» клиенты могут получить до 8% - 8,25% годовых.

Существенного повышения ставок по вкладам до конца 2022 года не ожидается. Ключевая ставка Центробанка – главный индикатор финансового рынка – второй раз подряд осталась неизменной. Поэтому если у вас есть свободные денежные средства, то сейчас самое время положить их на вклад и зафиксировать доходность.

ОТКРЫТЬ ВКЛАД И УПРАВЛЯТЬ ИМ В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Сегодня больше 30% вкладов в «Абсолют Банке» клиенты открывают онлайн, то есть без визита в банк. Для этого достаточно установить на смартфон мобильное приложение, либо воспользоваться Интернет-банком.

Многие вкладчики этого банка выбирают онлайн-оформление не только из-за экономии времени на визит в банк, удобства и безопасности. По ряду депозитов при дистанционном открытии в «Абсолют Банке» действует дополнительная надбавка к ставке – 0,15% годовых.

- Там же можно полностью управлять вкладом – в том числе вносить пополнения, снимать проценты или часть суммы, заказывать справки о сумме на счете. Отмечу, что вклады, оформленные онлайн, точно так же застрахованы государством, - рассказывает руководитель «Абсолют Банка» в Екатеринбурге.

КАКОЙ ВКЛАД ВЫБРАТЬ

При выборе депозита, по словам специалиста, клиенту стоит отталкиваться от личной ситуации. Если есть возможность не тратить определенную сумму в течение хотя бы полугода, то в этой ситуации подойдет депозит без возможности пополнения, но с наиболее высокой процентной ставкой. Например, вклад «Абсолютный максимум+».

Если же деньги могут понадобиться в ближайшее время, то клиенту подойдет вклад с капитализацией процентов, ставка по нему будет ниже, чем по непополняемому вкладу, но есть важное преимущество – капитализация процентов.

- Предположим, вы положили на счет 10 тысяч рублей. На них начисляются проценты. Спустя месяц они присоединяются к основной сумме, она постепенно, раз от раза растет, так как проценты начисляются уже на увеличенную сумму. И дальше по этому же принципу. При желании вы можете хоть каждый день пополнять свой вклад – через офис банка или онлайн, через мобильное приложение, что гораздо быстрее и удобнее, - рассказывает Светлана Ковалева. - Мы видим, что чаще всего наши клиенты пополняют такие вклады 1-2 раза в месяц – при получении зарплаты и аванса. За счет капитализации итоговая доходность по таким вкладам получается хорошей. Кроме того, с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом не «сгорят».

Другой выгодный вариант – накопительный счет. Проценты по нему начисляются каждый день, и они достаточно высоки – 7,25% годовых. Выплачиваются они в конце месяца. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений. Накопительные счета часто используют наши клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму, если не определились с тем, как распорядиться ею в дальнейшем. За последний месяц спрос на накопительные счета у нас вырос в 1,5 раза.

А вот иностранную валюту сегодня стоит приобретать, только если вы планируете путешествие за границу. Для сохранения и приумножения денежных средств покупка иностранной валюты, сегодня не подходит: разница между курсом покупки и продажи, как правило, очень значительна. Кроме того, в последнее время курс доллара довольно стабилен и держится на одном и том же уровне. Заработать на «скачке» курса точно не получится.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Евгений Вяткин, Управляющий директор Центра развития бизнеса привлечения пассивов Уральского банка реконструкции и развития

- Наиболее популярными у населения являются среднесрочные вклады — в среднем на полгода. При этом можно отметить, что сроки вкладов удлинились: фокус с трехмесячных сместился на более долгосрочные. Клиенты стараются не класть деньги на более долгий срок, поскольку у них может возникнуть потребность в наличных деньгах. Востребованы и накопительные счета — бессрочные вклады с возможностью легкого доступа к денежным средствам. Высокая доходность с удобным управлением, с возможностью свободного снятия и пополнения дает легкий доступ к деньгам — клиенты это ценят.

СПРАВКА

По данным Уральского главного управления ЦБ РФ, в Свердловской области объем рублевых накоплений на 1 октября 2022 года составил 788 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем на ту же дату годом ранее.

- С 1 октября 2022 года процесс выбора вклада стал еще проще. Теперь банки обязаны публиковать условия вкладов, в том числе размер процентной ставки, в виде таблицы на первой странице договора. Кроме того, теперь кредитные организации должны раскрывать минимальную гарантированную ставку, то есть доход, который человек обязательно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, - уточняют в Уральском ГУ ЦБ РФ.