Анна Храмцова утверждает, что муж ушел к другой после 11 лет брака Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обладательница титула Краса Росгвардии Анна Храмцова отсудила 25% дохода бывшего супруга в качестве алиментов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Чкаловского суда Екатеринбурга.

По словам самой Храмцовой, с мужем Евгением она разошлась в начале прошлого года после 11 лет брака.

- На следующий день после наступления нового года в соцсетях получила сообщение с аккаунта без имени о том, как мой муж праздновал наступивший 2021-й в компании своей новой пассии, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анна Храмцова. - Ей оказалась девушка, которая посещала со мной один спортивный клуб на протяжении многих месяцев. Потом у меня начались судебные тяжбы с Росгвардией. В самый тяжелый момент моей жизни он пренебрёг всем человеческим и начал требовать от меня развод. Я ответила отказом, ссылаясь на отсутствие сил и времени распыляться на другие разбирательства. В гневе он отнял у меня необходимые документы и удалился.

Сейчас Храмцова воспитывает дочку одна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале Анна получила уведомление, что в суд поступили документы о расторжении брака. А уже в апреле служители Фемиды оформили решение по букве закона. После этого Храмцова еще несколько месяцев терпела дележку дочки. Первое время девочка жила с отцом.

- Несмотря на то, что у моего ребенка сильная аллергия на шерсть животных, о которой знал экс-супруг, его избранница подарила ребенку кошку, чем сильно усугубила состояние здоровья. В конце года состоялся разговор с бывшим супругом с просьбой, чтоб я больше никогда не беспокоила его и его новую семью. А все разговоры, касающиеся воспитания ребенка, я была вынуждена решать с его матерью, так как он не шел со мной на контакт, - добавила Анна Храмцова.

Не достигнув устной договоренности по оплате алиментов, в мае 2022-го мать-одиночка обратилась в суд. Но четверть доходов не тот результат, на который она надеялась. Храмцова не исключает, что попробует оспорить решение.

Напомним, что прапорщика уволили со службы в конце 2020 года. Поводом стало видео, которое Храмцова опубликовала в соцсетях. На кадрах была показана санитарная обработка кабинета на территории закрытого объекта управления вневедомственной охраны Росгвардии. В 2021 году суд встал на сторону Анны и ее восстановили по службе. После этого Храмцова покинула ряды силовых структур по собственному желанию.

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