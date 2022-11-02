Качество жизни должно повышаться равномерно по всему региону

На развитие территорий можно получить от 30 до 100 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Качество жизни уральцев, комфорт и привлекательность территорий должны повышаться равномерно по всему региону – «и в пятидесяти километрах от Екатеринбурга, и в пятистах». На этом губернатор Евгений Куйвашев неоднократно акцентировал внимание областного правительства и глав муниципалитетов.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

1 ноября и.о. губернатора Алексей Шмыков после обращений жителей Камышлова и Карпинска дал очередные поручения, которые касаются качества проживания.

Так, сотрудница Камышловской ЦРБ Наталья Коровкина рассказала об отсутствии уличного освещения на улице Кооперативной. Алексей Шмыков поручил муниципальным властям с вниманием отнестись к этой теме. В ответ глава Камышловского ГО Алексей Половников сообщил, что все средства на 16 опор освещения и светодиодные светильники предусмотрят в местном бюджете на 2023 год. Ожидается, что уличное освещение здесь появится уже весной.

Пенсионер из Карпинска Ирина Малахова попросила решить вопрос о подключении жилых домов на улицах Лесопильной и Колхозной к системе центрального отопления. В этих домах проживает более 80 человек. И.о. главы городского округа Лариса Сарычева прокомментировала, что областной Минфин уже одобрил заявку муниципалитета на увеличение расходных полномочий в 2023 году для финансирования работ, но открытым остался вопрос финансирования монтажа системы отопления внутри домов. Алексей Шмыков поручил оказать поддержку жильцам домов в проведении общих собраний, чтобы утвердить подключение к центральной системе теплоснабжения. Также городским властям предстоит разработать программу перевода жилфонда с печного отопления на централизованное.

НА КОНУ 20 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Задачи по повышению качества жизни населения решаются не только с помощью целевых областных программ и участия регионального бюджета, но и с помощью грантов федеральных конкурсов по благоустройству.

Так, 1 ноября стало известно, что ещё 8 свердловских муниципалитетов будут участвовать на Всероссийском конкурсе на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях в 2023 году. Они подали свои заявки на объявленный Президентом России Владимиром Путиным дополнительный конкурс, который прошел с 15 октября по 1 ноября. С 2023 года размер призового фонда конкурса составит 20 миллиардов рублей.

На федеральные гранты претендуют Верхняя Пышма с проектом по благоустройству бульвара по Успенскому проспекту, Серов – парка ДК металлургов, Верхняя Салда – сквера Труда и Победы; Сысерть – общественной территории «Горный парк города Сысерть»; Верхний Тагил – улиц Ленина, Фурманова и Свободы; Нижняя Тура – лесопарковой территории Большой Шайтан; Талица – набережной «Парк времен»; Каменск-Уральский – «Байновского сада».

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что все эти проекты одобрены межведомственной комиссией, которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев. Изначально в проектировании каждой территории благоустройства участвовали жители. «Это значит, что проекты востребованы и принесут пользу людям», — отметил Николай Смирнов.

Напомним, в этом конкурсе уже побеждали 18 муниципалитетов Свердловской области. Победители в категории «Исторические поселения» получают на развитие своих территорий по 50 миллионов рублей, а малые города, в зависимости от численности жителей, – от 30 до 100 миллионов рублей.