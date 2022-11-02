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Общество2 ноября 2022 4:35

Качество жизни должно повышаться равномерно по всему региону

Восемь свердловских городов претендуют на миллионные гранты для благоустройства
Лариса НИКИТИНА
На развитие территорий можно получить от 30 до 100 млн рублей

На развитие территорий можно получить от 30 до 100 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Качество жизни уральцев, комфорт и привлекательность территорий должны повышаться равномерно по всему региону – «и в пятидесяти километрах от Екатеринбурга, и в пятистах». На этом губернатор Евгений Куйвашев неоднократно акцентировал внимание областного правительства и глав муниципалитетов.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

1 ноября и.о. губернатора Алексей Шмыков после обращений жителей Камышлова и Карпинска дал очередные поручения, которые касаются качества проживания.

Так, сотрудница Камышловской ЦРБ Наталья Коровкина рассказала об отсутствии уличного освещения на улице Кооперативной. Алексей Шмыков поручил муниципальным властям с вниманием отнестись к этой теме. В ответ глава Камышловского ГО Алексей Половников сообщил, что все средства на 16 опор освещения и светодиодные светильники предусмотрят в местном бюджете на 2023 год. Ожидается, что уличное освещение здесь появится уже весной.

Пенсионер из Карпинска Ирина Малахова попросила решить вопрос о подключении жилых домов на улицах Лесопильной и Колхозной к системе центрального отопления. В этих домах проживает более 80 человек. И.о. главы городского округа Лариса Сарычева прокомментировала, что областной Минфин уже одобрил заявку муниципалитета на увеличение расходных полномочий в 2023 году для финансирования работ, но открытым остался вопрос финансирования монтажа системы отопления внутри домов. Алексей Шмыков поручил оказать поддержку жильцам домов в проведении общих собраний, чтобы утвердить подключение к центральной системе теплоснабжения. Также городским властям предстоит разработать программу перевода жилфонда с печного отопления на централизованное.

НА КОНУ 20 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Задачи по повышению качества жизни населения решаются не только с помощью целевых областных программ и участия регионального бюджета, но и с помощью грантов федеральных конкурсов по благоустройству.

Так, 1 ноября стало известно, что ещё 8 свердловских муниципалитетов будут участвовать на Всероссийском конкурсе на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях в 2023 году. Они подали свои заявки на объявленный Президентом России Владимиром Путиным дополнительный конкурс, который прошел с 15 октября по 1 ноября. С 2023 года размер призового фонда конкурса составит 20 миллиардов рублей.

На федеральные гранты претендуют Верхняя Пышма с проектом по благоустройству бульвара по Успенскому проспекту, Серов – парка ДК металлургов, Верхняя Салда – сквера Труда и Победы; Сысерть – общественной территории «Горный парк города Сысерть»; Верхний Тагил – улиц Ленина, Фурманова и Свободы; Нижняя Тура – лесопарковой территории Большой Шайтан; Талица – набережной «Парк времен»; Каменск-Уральский – «Байновского сада».

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что все эти проекты одобрены межведомственной комиссией, которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев. Изначально в проектировании каждой территории благоустройства участвовали жители. «Это значит, что проекты востребованы и принесут пользу людям», — отметил Николай Смирнов.

Напомним, в этом конкурсе уже побеждали 18 муниципалитетов Свердловской области. Победители в категории «Исторические поселения» получают на развитие своих территорий по 50 миллионов рублей, а малые города, в зависимости от численности жителей, – от 30 до 100 миллионов рублей.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ