Бывшие возлюбленные из Нижнего Тагила устроили спор на Первом канале

Александр уверял, что он, как пылкий влюбленный хотел вернуть Юлию. Фото: скриншот видео

В эфире Первого канала вышел выпуск передачи «Мужское и женское» с участием Юлии Киприяновой и ее бывшего сожителя Александра Елисеева из Нижнего Тагила. Историю этой пары уже публиковала «КП-Екатеринбург». Юлия рассказывала, что бывший после разрыва отношений стал ей угрожать, портить ее вещи, а однажды и вовсе ударил Юлию.

В сюжете Юлия рассказывает о непростых отношениях с Александром и просит помощи, чтобы спастись от Александра. Юлия сказала, что мужчина проявлял немотивированную агрессию по отношению к ней и ее животным. Юлия рассказывает, что расстались они с Александром в марте 2021 года.

- Я ездила купаться на озеро. Александр посчитал, что я ездила с мужчиной каким-то. Когда вернулась, он пришел в ярость, выкрикивал, что будет разбираться. Я, не выходя из машины, поехала к городу. На трассе он спровоцировал ДТП так, чтобы я ушла на обочину. Перегородил мне въезд и начал выбивать водительское стекло, - рассказала Юлия.

По мнению Александра, Юлия выносит напоказ их личную жизнь, чтобы поднять себе охваты в своих соцсетях. Фото: скриншот видео

Ведущая Юлия Барановская была согласна с тем, что Юлия, будучи свободной женщиной, могла делать все, что угодно. После в студии появился Александр, и бывшая возлюбленная сказала, что его приближение к дому видели ее близкие. Мужчина отрицает, что появляется у дома Юлии намеренно. По его мнению, эти совпадения происходят, потому что они живут в одном районе.

- Я, как любой пылко влюбленный мужчина бегал за ней, пытался восстановить отношения. Мы с Юлией планировали ребенка, проживали на одной территории, - сказал Александр.

В эфире он сам подтвердил только единый случай рукоприкладства с его стороны. Он сказал, что ударил Юлию лишь один раз ладонью. Скандалы, по его мнению, произошли после неудачной попытки ЭКО. Юлия же наоборот уверяет, что процедура была проведена задолго до того, как ее избил Александр - в марте 2022 года. Кроме того, бывший возлюбленный уверяет, что Юлия стремится стать блогером. Поэтому, она выносит их личную жизнь на всеобщее обозрение. В эфире также выступила подруга Юлии – Ксения Жаворонкова. Женщина уверенна, что Александр оказывал психологическое давление на Юлию, затравливал и пугал.

- Отрицательный герой тут один. На моих глазах все события разворачивались. Когда он избил Юлию, преследовал ее. Почему на всех видео локации у дома Юли, у ее работы, почему ты там всегда оказываешься? – задает вопрос Александру Ксения.

Юлия говорит, что Александр преследовал ее и высказывал оскорбления в ее адрес. Фото: скриншот видео

Бывшая супруга Александра также участвовала в съемках передачи. И, что удивило Александра Гордона – она встала на его сторону. Женщина сказала, что ей не доводилось получать тумаков от супруга. Их семейный быт тогда разрушился из-за разных взглядов на жизнь.

- Он такой человек – выпьет и становится добрым. Он готов всех угощать, подарки покупать. Мы были вместе больше трех лет. Познакомились, а потом у нас родился сын. Отношения были нормальные. Считаю, что девушки могут им пользоваться. Когда он любит – то готов сделать все, - уверяет экс-супруга Александра.

Детектор лжи подтвердил, что Юлия пострадала от Александра. Фото: скриншот видео

Перед записью эфира Юлия прошла тестирование на полиграфе. Однако, ведущий передачи Александр Гордон усомнился в результатах и сказал, что не верит детектору лжи.

- Не обманывала. По фактам, что он ее бил, а именно конкретные несколько случаев. Он наносил ей удар в солнечное сплетение, пощечину. Была и эта ситуация, что Юле угрожал ножом. В ее показаниях правды - 90 %, –говорит полигорафолог Олег Барышев.

В настоящий момент Юлия пытается добиться возбуждения уголовного дела по ее испорченному имуществу.

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