«Стройка не повредит»: жителей Екатеринбурга, защищающих двор от застройки, заверили в безопасности

На месте бывшей детской площадки хотят построить медцентр Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как жители пяти домов в Екатеринбурге встали на защиту своего двора от застройки, их поспешили успокоить. Строительная компания «СК ИНТЕГ» заверила, что новый медцентр вблизи «хрущевок» на улице Краснофлотцев никак им не навредит.

Спор между жильцами и девелопером разгорелся из-за «пустыря» между пятиэтажками: детской площадки, как и спортивного корта нет уже давно, поэтому на участок глаз положили застройщики. «Пустырь» ушел в аренду к ООО «СК ИНТЕГ», которую предоставили в администрации города.

Теперь собственники квартир в этих домах переживают, что из-за стройки на таком маленьком расстоянии от домов, они не выдержат нагрузки. Кроме того, жильцы требуют разорвать аренду и восстановить детскую и спортивную площадки.

- Мы действительно планируем строительство четырехэтажного медицинского центра. Оно будет осуществляться в соответствии с установленными нормами и на достаточном расстоянии от расположенных рядом жилых домов. С уверенностью можем сказать, что строительные работы такого плана не могут повредить соседним зданиям, - заявили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «СК ИНТЕГ».

Разрешение на стройку еще не выдали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застроить это место планируют еще с 2007 года. Впервые двор ушел в аренду компании «Спецпромцентр», но после ее банкротства в 2015 году «СК ИНТЕГ» приобрела права и обязанности арендатора по договору.

По планам, в медцентре будут кабинеты УЗИ, ЭКГ, для проведения косметологических процедур, физиопроцедур и всего остального. В компании обозначили, что на все работы уйдет три года, а вот когда начнется стройка – пока не знают.

- Это зависит от получения нами разрешения на строительство. Выдача разрешения зависит от оформления сервитута (права на ограниченное пользование чужим земельным участком, прим.ред) через земельные участки, на которых расположены жилые дома. Проблема в том, что данный участок лишен доступа к дорогам общего пользования, - объясняют «КП-Екатеринбург» в пресс-службе.

Загвоздка в том, что хоть в мэрии и выделили это место под строительство, но проехать к нему можно только через чужие земельные участки.

- В настоящий момент по делу об установлении сервитута назначена судебная экспертиза, которая должна определить такое расположение проезда, которое будет в наименьшей степени мешать жильцам. Возможные альтернативы были предложены как с нашей стороны, так и со стороны жильцов, - уточняют в компании.

До этого местная жительница Татьяна Юксеева рассказывала, что иски в суд от «СК ИНТЕГ» собственникам действительно приходили. Делалось это для того, чтобы они разрешили проезд строительной техники во двор.

- Узнав об этом, жильцы возмутились, организовали собрания собственников, в итоге удалось получить более 200 подписей против дороги, как и самой стройки. Теперь взрослые ходят по судам, было уже три заседания, а дети бьют мячом в единственный металлический гараж, - рассказывала Татьяна.

Спортивный корт перенесли на другую улицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на недовольство жителей, в компании уверены, что в медицинском центре по соседству нет ничего плохого.

- Его работа не сопряжена с шумом, не вызовет серьезного увеличения дорожного трафика, жителям соседних домов будет проще получить медицинские услуги, появятся новые рабочие места. На прилегающей территории запланировано благоустройство, асфальтирование проезда, высадка деревьев. Если для оформления проезда потребуется переустройство двора – мы будем осуществлять его за свой счет, - подытожили в «СК ИНТЕГ».

Местные жители же с этим не соглашаются, поэтому подали заявление в администрацию на расторжение арендного договора. По словам Татьяны Юксеевой, в округе нет ни одной волейбольной или баскетбольной площадки.

- Согласно правилам землепользования, данный участок находится в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки). Ранее было направлено обращение о рассмотрении возможности расторжения договора аренды в отношении данного участка. Разрешение на строительство объекта не выдавалось, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии уральской столицы.