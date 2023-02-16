За три месяца их жертвами стали 15 человек Фото: МВД РФ

В Нижнем Тагиле задержали троих мошенников, которые наживались на доверчивых пенсионерах. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, жулики обворовывали жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Нижней Туры с конца 2022 года.

В общей сложности они отобрали у 15 человек в возрасте от 72 до 92 лет - 4,5 миллиона рублей. Аферисты действовали по «знаменитой» схеме: говорили, что родственник попал в ДТП, и предлагали решить вопрос.

Выйти на след банды помогли показания одной из пострадавших, которая смогла описать курьера, приезжавшего за деньгами. Бабушка поверила, что отдала 700 тысяч на откуп за двоюродную сестру.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий похожего по приметам на подозреваемого мужчину задержали на одной из улиц Нижнего Тагила и доставили в отдел полиции для проверки. Им оказался житель города Нижняя Тура, ранее судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических средств, - сообщила Ирина Волк.

Уже в полиции задержанные объяснили, что нашли подработку в Telegram-канале. Анонимный работодатель говорил им, где забирать деньги. Себе же они оставляли небольшой процент. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК «Мошенничество». Одного из фигурантов отправили в СИЗО.

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