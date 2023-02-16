Как отметить День защитника Отечества в Екатеринбурге в 2023 году

В День защитника Отечества в Екатеринбурге пройдут концерт в поддержку мужчин России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
День защитника Отечества – один из знаковых российских праздников. Мужчины и мальчики получают поздравления и подарки от прекрасной половины человечества, а сам праздник отмечают и в образовательных, и в культурных, и в развлекательных учреждениях.
Праздничный концерт «С тобой вся Россия!»
Концерт в Свердловском государственном областном дворце народного творчества состоится днем 23 февраля. Артисты исполнят популярные патриотические песни советской и современной России.
Дата и время: 23 февраля 14:00
Место: Свердловский государственный областной дворец народного творчества, ул. Фестивальная, д. 12
Праздничная программа «Служить Отечеству»
В честь праздника на сцене Детского центра творчества выступят молодые артисты. Зрителям покажут историю и традиции России, лучшие образцы русской народной песенной и танцевальной культуры, а также авторские произведения.
Дата и время: 23 февраля 15:00
Место: Концертный зал Лаврова, пр. Космонавтов, д. 23
Спектакль «Героям былых времен»
Постановщики соединили самые известные песни и стихи, романсы и баллады в современных авторских аранжировках вместе с танцевальными зарисовками. Авторы называют спектакль балладой-исповедью.
Дата и время: 23 февраля, 19:00
Место: Уральский государственный театр эстрады, ул. 8 Марта, д. 15
Тематическая викторина от «Эйнштейн party»
25 февраля в Maximilian's будет проведен привычный FUN с тематическим туром с вопросами в честь Дня защитника Отечества. Среди тем представят спорт, автомобили, мужские хобби, мужской юмор.
Дата и время: 25 февраля 15:00
Место: Бар «Maximilian's», ул. Куйбышева, 44д
Цена: 400 рублей
Концерт Lil Krystalll
Уроженец Риги стал известен как английский рэп-исполнитель. Музыкант выступит в екатеринбургском клубе в середине месяца.
Дата: 22 февраля
Место: Клуб «Свобода», ул. Черкасская, 12
Концерт «Брат 1 / 2»
Поклонники творчества Алексея Балабанова и Сергея Бодрова-младшего будут рады посетить концерт симфонической музыки. Артисты представят свое видение саундтреков из фильмов «Брат» и «Брат 2».
Дата: 24 февраля
Место: Синара Центр, б-р Верх-Исетский, 15/4
Концерт SHAMAN
Открытие года для большинства россиян – SHAMAN. Молодой артист везет в Екатеринбург проверенные хиты и новые композиции.
Дата: 24 февраля
Место: Киноконцертный зал «Космос», ул. Дзержинского, 2