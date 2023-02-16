Как отметить День защитника Отечества в Екатеринбурге в 2023 году

В День защитника Отечества в Екатеринбурге пройдут концерт в поддержку мужчин России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День защитника Отечества – один из знаковых российских праздников. Мужчины и мальчики получают поздравления и подарки от прекрасной половины человечества, а сам праздник отмечают и в образовательных, и в культурных, и в развлекательных учреждениях.

Где отметить 23 февраля 2023 года в Екатеринбурге

Праздничный концерт «С тобой вся Россия!»

Концерт в Свердловском государственном областном дворце народного творчества состоится днем 23 февраля. Артисты исполнят популярные патриотические песни советской и современной России.

Дата и время: 23 февраля 14:00

Место: Свердловский государственный областной дворец народного творчества, ул. Фестивальная, д. 12

Праздничная программа «Служить Отечеству»

В честь праздника на сцене Детского центра творчества выступят молодые артисты. Зрителям покажут историю и традиции России, лучшие образцы русской народной песенной и танцевальной культуры, а также авторские произведения.

Дата и время: 23 февраля 15:00

Место: Концертный зал Лаврова, пр. Космонавтов, д. 23

Спектакль «Героям былых времен»

Постановщики соединили самые известные песни и стихи, романсы и баллады в современных авторских аранжировках вместе с танцевальными зарисовками. Авторы называют спектакль балладой-исповедью.

Дата и время: 23 февраля, 19:00

Место: Уральский государственный театр эстрады, ул. 8 Марта, д. 15

Тематическая викторина от «Эйнштейн party»

25 февраля в Maximilian's будет проведен привычный FUN с тематическим туром с вопросами в честь Дня защитника Отечества. Среди тем представят спорт, автомобили, мужские хобби, мужской юмор.

Дата и время: 25 февраля 15:00

Место: Бар «Maximilian's», ул. Куйбышева, 44д

Цена: 400 рублей

Концерт Lil Krystalll

Уроженец Риги стал известен как английский рэп-исполнитель. Музыкант выступит в екатеринбургском клубе в середине месяца.

Дата: 22 февраля

Место: Клуб «Свобода», ул. Черкасская, 12

Концерт «Брат 1 / 2»

Поклонники творчества Алексея Балабанова и Сергея Бодрова-младшего будут рады посетить концерт симфонической музыки. Артисты представят свое видение саундтреков из фильмов «Брат» и «Брат 2».

Дата: 24 февраля

Место: Синара Центр, б-р Верх-Исетский, 15/4

Концерт SHAMAN

Открытие года для большинства россиян – SHAMAN. Молодой артист везет в Екатеринбург проверенные хиты и новые композиции.

Дата: 24 февраля

Место: Киноконцертный зал «Космос», ул. Дзержинского, 2