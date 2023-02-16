Мэрия Екатеринбурга рассказала, какие санки безопасны для детей разных возрастов и как сделать тюбинги нетравматичными

Классические санки признаны самыми неопасными для детей и взрослых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 февраля в Каменске-Уральском мужчина решил прокатиться на детской «ватрушке». Но взрослый мужчина не учел, что тюбинги неуправляемы. На скорости «ватрушка» врезалась в березу», мужчина упал на снег без сознания. Врачи сообщили, что каменец получил перелом позвоночника и четырех ребер. Ранее голову в Екатеринбурге разбила 10-летняя девочка на снегокате. Сотрудники ГИБДД и официальный портал Екатеринбурга решили напомнить, как кататься с горок безопасно и какие санки выбирать для детей разных возрастов на разных горках.

Какие санки выбрать для детей разного возраста

Поделить средства для катания можно на несколько типов в зависимости от того, где и как планирует кататься ребенок и в каком возрасте.

Ледянка - рассчитана на детей от трех лет. Ее используют для одиночного катания по ледяным и накатанным снежным склонам. На большой скорости становятся опасными, потому что закручиваются и становятся неуправляемыми. Ледянки не рассчитаны на трамплины или любые другие препятствия, так как любой резкий подскок на горке может повредить копчик и позвоночник ребенка.

Санки – подходят для детей 4-10 лет. Кататься можно одному или вдвоем. Позволяют принять анатомически правильную позу по сравнению с другими средствами для катания, что снижает вероятность травм. Хороши для снежных склонов. Ими можно управлять, а именно рулить и тормозить ногами. Чтобы избежать опасного столкновения, лучше всего завалиться на бок. Нужно следить, чтобы ребенок не запутался ногой в полозьях во время движения или слезая с санок.

Снегокат – для детей от 5 до 10 лет. Можно также кататься в одиночку или парой. С помощью руля можно управлять движением, но они опасны тем, что могут зацепиться передним полозом за препятствия (корень дерева, бугорок снега) и перевернуться. Из-за того, что тормоза поставлены впереди, ездок при резком торможении может перевернуться через голову.

Тюбинги – ими пользуются дети и взрослые, особенно любят подростки. Но специалисты категорически не рекомендуют или пользоваться на необорудованных трассах. Дело в том, что «ватрушки» изначально созданы для искусственных трасс с бортами и с определенным углом наклона. Они не были подготовлены к тому, чтобы на них катались с обычных горок.

Почему «ватрушки»-тюбинги опасны

Тюбинги молниеносно разгоняются. При этом скорость становится значительно выше, чем у стандартных санок или снегокатов.

При большой скорости становятся неуправляемыми.

Спрыгнуть с ватрушки невозможно.

Все это и приводит к опасным травмам, а иногда и смертям среди любителей «ватрушек».

Как кататься с «ватрушки» безопасно

Необходимо удобно устроиться на сиденье, оно должно быть широким и подходить конкретному человеку. Слишком большие или слишком маленькие «ватрушки» с неудобным сиденьем способны увеличить риск получения травмы

Во время скольжения голова должна быть наклонена немного вперед, а ноги не должны касаться земли. Руками нужно крепко держаться за ручки, чтобы не вылететь из «ватрушки»

Во время торможения нельзя использовать руки и ноги, лучше повернуть «ватрушку», чтобы избежать столкновения, или перевернуть ее, чтобы не сломать конечности.

Нельзя кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.

Никогда не привязывайте надувные санки к транспортным средствам.

С каких горок можно кататься на санках, снегокатах, тюбингах

Снежный склон должен быть некрутым, без резких поворотов, его угол должен составлять максимум 20 градусов.

На трассе не должно быть деревьев, кустов, столбов, выступающих камней, ям или бугров.

В конце спуска трасса должна иметь возможность длительного торможения и не выходить на проезжую часть.

Как нельзя кататься с горок

Спускаться с трамплинов, обледенелых или бесснежных участков склона.

Кататься стоя, лежа, стараться выпрыгнуть во время движения.

Разбегаться перед спуском.

Привязывать средства для катания к автомобилям, снегоходам и другим транспортным средствам.

Связывать между собой несколько средств для катания.