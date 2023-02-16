Волонтеры раскрыли подробности поисков 47-летнего мужчины с ДЦП

Ранее Станислав Лобанов уже уходил из дома в церковь, чтобы помогать наводить там порядок. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершены поиски 47-летнего Станислава Лобанова. Мужчина с детства страдает ДЦП. 1 февраля он вышел из дома в поселке Рефтинский и пропал. О пропаже мужчины поисковому отряду «ЛизаАлерт» сообщили его родственники.

- Мы понимали, что Станислав находится в опасности и нужно мобилизовать все силы, чтобы найти его как можно быстрее, - рассказывают в поисковом отряде «ЛизаАлерт». - Из-за особенностей здоровья читать и писать он не умеет, но очень хорошо ориентируется во времени и пространстве, знает Екатеринбург и родной поселок, хорошо ходит и даже бегает, а еще очень любит путешествовать и кататься на общественном транспорте. Пропадает не в первый раз. Раньше уже уезжал в Екатеринбург, где несколько дней катался на общественном транспорте по городу, но ночевал всегда на железнодорожном вокзале или заходил в церкви, где помогал наводить порядок, а его кормили.

Волонтеры опрашивали очевидцев, расклеивали по городу листовки, обзванивали вокзалы, храмы и церкви.

Житель Екатеринбурга чудом заметил Станислава в своем подъезде и сообщил волонтерам. Фото: «ЛизаАлерт»

- Компании-перевозчики согласились показать ориентировки водителям и кондукторам общественного транспорта. На протяжении десяти дней нам звонили и говорили, что видели Станислава в разных частях города, но когда мы проверяли эту информацию, его на месте уже не было, - добавляют в «ЛизаАлерт».

Чудо произошло 11 февраля – волонтерам поступил важный звонок: «Увидел вашу ориентировку на Лобанова. Он сейчас находится у нас в подъезде». Станислава случайно заметил житель Академического.

- Пропавшего нашли на седьмом этаже указанного дома. На часах в этот момент почти полночь. Дом Станислава находится в 98 км от Екатеринбурга, а автомобиля у родных нет. Наши волонтеры решили сами его довезти и почти через два часа в присутствии полиции передали близким, - рассказали в «ЛизаАлерт». - В поисках Станислава нам помогали сотни неравнодушных людей, СМИ и самые разные государственные ведомства, бизнесмены и служители храмов. Спасибо всем огромное!