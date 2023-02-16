По данным источника, женщина может быть отпущена под подписку о невыезде уже в начале марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Риелтор из Екатеринбурга Ольга Хорошун, которую обвиняют в хищении порядка 160 миллионов рублей, может оказаться на свободе после «ошибки» в постановлении. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник.

В 2019 году свердловчанка сбежала в Израиль вместе с мужем и сыном, прихватив, по словам потерпевших, порядка 300 миллионов рублей. Но спустя два года ее задержали в родном Новоуральске. В полиции же заявляли об ущербе на 160 миллионов.

По словам потерпевших, схема «развода» Хорошун со стороны выглядела как беспроигрышный тотализатор. Даешь нужную ей сумму – через неделю тебе возвращают с хорошим процентом. Своим жертвам Ольга объясняла нужду в деньгах под предлогом скупки жилой и коммерческой недвижимости.

- Уроженка Свердловской области, занимающаяся недвижимостью и имеющая репутацию успешного предпринимателя и добросовестного заемщика денежных средств, в период с 2016 по 2019 год обращалась с просьбами в получении займов с выплатой процентов в качестве вознаграждения к своим знакомым. При этом возвращать займы обвиняемая не собиралась, - рассказывала пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

По данным инсайдера, 15 февраля Ольга Хорошун и ее адвокат заявили отвод судье Анне Ивановой, рассматривающей дело по десяти эпизодам мошенничества на сумму порядка 70 миллионов рублей. Поводом стала формулировка, указанная в постановлении о продлении меры пресечения в виде ареста.

- В начале года судья Иванова рассматривала вопрос о продлении содержания под стражей. И по каким-то причинам указала, что вина Хорошун уже доказана. То есть заочно признала вину, хотя приговор Хорошун еще не выносили, - объяснил источник «КП-Екатеринбург». – Теперь оба дела будут объединены в одно производство – его передадут другому судье. В начале марта у подсудимой истекает срок содержания в СИЗО. И теперь, весьма вероятно, ее отпустят.

Ольга Хорошун в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орджоникидзевском суде информацию об отводе судьи подтвердили.

- Судья Иванова 15 февраля приняла отвод в связи с тем, что, когда рассматривала ранее ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, указала, что причастность Хорошун к совершению ей преступлений подтверждается показаниями потерпевших, документами, расписками и другими доказательствами по делу. Пока дело другому судье не перераспределено. Уголовное дело у судьи Волковой еще находится в производстве. Следующее заседание назначено на 20 февраля. Там следующая стадия – допрос свидетелей, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Орджоникидзевского суда.

Адвокат Ольги Хорошун Наталья Нистряну воздержалась от комментариев по сложившейся ситуации.

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